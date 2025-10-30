ua en ru
Олимпиада-2026: сколько спортсменов поедет от Украины и в каких видах есть шансы на медали

Четверг 30 октября 2025 16:16
Олимпиада-2026: сколько спортсменов поедет от Украины и в каких видах есть шансы на медали Фото: Вадим Гутцайт (facebook.com)
Автор: Андрей Костенко

Президент НОК Украины Вадим Гутцайт поделился ожиданиями относительно участия украинских спортсменов в зимних Олимпийских играх-2026 и рассказал в каких видах спорта наибольшие медальные ожидания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью сайту Sport-Express.ua

Сколько лицензий у Украины

По словам главы НОК, по состоянию на сейчас украинские спортсмены уже завоевали 18 олимпийских лицензий. В то же время отбор еще продолжается, поэтому эта цифра может вырасти.

"Сегодня у нас есть 18 лицензий, но соревнования еще продолжаются. До 18 января есть время увеличить это количество. Рассчитываем примерно на 40. Конечно, это мало, но мы осознаем, в какое время живем и что происходит в нашей стране", - сказал он.

Ставка - на фристайл и биатлон

Гутцайт подчеркнул, что самые большие медальные надежды связаны с фристайлом и биатлоном.

"Мы очень надеемся проявить себя во фристайле, ведь у нас есть медали на чемпионате мира и сильная внутренняя конкуренция. Также всегда рассчитываем на биатлон - на Олимпиаду едет большая команда, и, возможно, кто-то сумеет завоевать медаль", - отметил он.

Также Гутцайт рассказал, какие будут призовые за награды.

"За золотую медаль премиальные будут такими же, как и для олимпийцев на летних Играх в Париже-2024 - 125 тысяч долларов. Вознаграждения за серебряную медаль - 80 тысяч долларов, за бронзовую - 55 тысяч.

Как было раньше

На прошлых зимних Играх-2022 в Пекине Украина имела 46 лицензий. Наибольшее представительство было в биатлоне (11 спортсменов) и лыжных гонках (7). В санном спорте и фигурном катании на Играх выступали по шесть атлетов.

Исторический максимум украинской команды на зимних Играх зафиксирован в 2002 году - тогда поехали 68 спортсменов. В то же время, в 1994-м и 2018-м сборная имела менее 40 участников.

Олимпиада-2026: что известно

25-я зимняя Олимпиада пройдет в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года. Это будут четвертые Игры, которые будет принимать Италия.

Всего будет разыграно 116 комплектов наград - на 7 больше, чем на зимних Олимпийских играх 2022 года. На форуме дебютирует один новый вид спорта - ски-альпинизм. Также внесены изменения в программы некоторых других дисциплин.

Ранее мы писали, что Украина установила исторический антирекорд по лицензиям в фигурном катании.

Также мы рассказали, что хоккеисты НХЛ сыграют на Олимпиаде впервые за 12 лет.

