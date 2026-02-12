Олімпіада-2026: результати українців 12 лютого та новий медальний залік

Тріумф Швеції та фіаско фаворитів у керлінгу

На жіночому турнірі з керлінгу завершилася друга сесія групового етапу. Одноосібне лідерство у таблиці захопила збірна Швеції, яка впевнено переграла команду США.

Тим часом Південна Корея не залишила шансів італійкам, а Данія вирвала перемогу над Японією лише у додатковому енді.

Результати матчів 12 лютого:

Італія - Південна Корея - 2:7

Китай - Велика Британія - 7:4

Данія - Японія - 10:7

Швеція - США - 9:4

Наразі шведки мають дві перемоги у двох матчах. За ними йдуть Канада, Китай та Швейцарія, які поки не знають гіркоти поразок.

Історичний крок санкарів та невдача у гірських лижах

Збірна України у складі Юліани Туницької, Ігоря Гоя, Назарія Качмара, Андрія Мандзія, Олени Стецьків та Олександри Мох продемонструвала найкращий результат в історії країни у змішаній естафеті санного спорту.

Українська команда посіла підсумкове шосте місце. Золото у цій дисципліні виборола Німеччина.

У жіночому супергіганті (гірськолижний спорт) Анастасія Шепіленко не зуміла подолати дистанцію, вибувши зі змагань до фінішу.

У лижних гонках на 10 км найкращою серед українок стала Дарина Мігаль (65-те місце), тоді як її колеги по команді фінішували ще нижче.

Дискваліфікація Владислава Гераскевича

Головним скандалом дня стало рішення МОК щодо українського скелетоніста Владислава Гераскевича.

Спортсмена відсторонили від змагань і дискваліфікували через дизайн його шолома.

На захисному спорядженні були розміщені фотографії атлетів, які загинули внаслідок російського повномасштабного вторгнення.

Організатори розцінили "шолом пам'яті" як політичний жест, що заборонено статутом комітету.

У загальнокомандному заліку впевнено домінує Норвегія, яка вже має у своєму активі 7 золотих медалей. Україна поки залишається без нагород на цих Іграх.