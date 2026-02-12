Олимпиада-2026: результаты украинцев 12 февраля и новый медальный зачет

Триумф Швеции и фиаско фаворитов в керлинге

На женском турнире по керлингу завершилась вторая сессия группового этапа. Единоличное лидерство в таблице захватила сборная Швеции, которая уверенно переиграла команду США.

Тем временем Южная Корея не оставила шансов итальянкам, а Дания вырвала победу над Японией только в дополнительном энде.

Результаты матчей 12 февраля:

Италия - Южная Корея - 2:7

Китай - Великобритания - 7:4

Дания - Япония - 10:7

Швеция - США - 9:4

Сейчас шведки имеют две победы в двух матчах. За ними следуют Канада, Китай и Швейцария, которые пока не знают горечи поражений.

Исторический шаг санкаров и неудача в горных лыжах

Сборная Украины в составе Юлианы Туницкой, Игоря Гоя, Назария Качмара, Андрея Мандзия, Елены Стецькив и Александры Мох продемонстрировала лучший результат в истории страны в смешанной эстафете санного спорта.

Украинская команда заняла итоговое шестое место. Золото в этой дисциплине завоевала Германия.

В женском супергиганте (горнолыжный спорт) Анастасия Шепиленко не сумела преодолеть дистанцию, выбыв из соревнований до финиша.

В лыжных гонках на 10 км лучшей среди украинок стала Дарья Мигаль (65-е место), тогда как ее коллеги по команде финишировали еще ниже.

Дисквалификация Владислава Гераскевича

Главным скандалом дня стало решение МОК в отношении украинского скелетониста Владислава Гераскевича.

Спортсмена отстранили от соревнований и дисквалифицировали из-за дизайна его шлема.

На защитном снаряжении были размещены фотографии атлетов, погибших в результате российского полномасштабного вторжения.

Организаторы расценили "шлем памяти" как политический жест, что запрещено уставом комитета.

В общекомандном зачете уверенно доминирует Норвегия, которая уже имеет в своем активе 7 золотых медалей. Украина пока остается без наград на этих Играх.