Олимпиада-2026: результаты украинцев 12 февраля и новый медальный зачет

Шестой игровой день зимней Олимпиады в Италии принес Украине обновление национального рекорда в санном спорте, однако не обошелся без громкого скандала в скелетоне и поражений в лыжных дисциплинах.
О триумфаторах Олимпиады и ситуации в медальном зачете - рассказывает РБК-Украина.
Читайте: Олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная завершила карьеру на старте Игр
На женском турнире по керлингу завершилась вторая сессия группового этапа. Единоличное лидерство в таблице захватила сборная Швеции, которая уверенно переиграла команду США.
Тем временем Южная Корея не оставила шансов итальянкам, а Дания вырвала победу над Японией только в дополнительном энде.
Сейчас шведки имеют две победы в двух матчах. За ними следуют Канада, Китай и Швейцария, которые пока не знают горечи поражений.
Сборная Украины в составе Юлианы Туницкой, Игоря Гоя, Назария Качмара, Андрея Мандзия, Елены Стецькив и Александры Мох продемонстрировала лучший результат в истории страны в смешанной эстафете санного спорта.
Украинская команда заняла итоговое шестое место. Золото в этой дисциплине завоевала Германия.
В женском супергиганте (горнолыжный спорт) Анастасия Шепиленко не сумела преодолеть дистанцию, выбыв из соревнований до финиша.
В лыжных гонках на 10 км лучшей среди украинок стала Дарья Мигаль (65-е место), тогда как ее коллеги по команде финишировали еще ниже.
Главным скандалом дня стало решение МОК в отношении украинского скелетониста Владислава Гераскевича.
Спортсмена отстранили от соревнований и дисквалифицировали из-за дизайна его шлема.
На защитном снаряжении были размещены фотографии атлетов, погибших в результате российского полномасштабного вторжения.
Организаторы расценили "шлем памяти" как политический жест, что запрещено уставом комитета.
В общекомандном зачете уверенно доминирует Норвегия, которая уже имеет в своем активе 7 золотых медалей. Украина пока остается без наград на этих Играх.
Ранее мы рассказали, кто изображен на шлеме Гераскевича, который запретил МОК.