Україна у топ-6 Олімпіади впереше в історії: як команда зробила прорив, попри заборони

Українські санкарі завершили виступи у змішаній естафеті на зимових Олімпійських іграх з найкращим результатом в історії. Команда не лише оновила національний рекорд, а й провела акцію на підтримку Владислава Гераскевича.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагання.

Новий формат та впевнений фініш у шістці найкращих

На Олімпійських іграх-2026 змагання у змішаній естафеті зазнали трансформації: вперше до складу команд увійшли жіночі двійки.

У боротьбі проти дев'яти найсильніших збірних світу український квартет продемонстрував безпрецедентний для країни рівень підготовки.

Збірна України розпочала заїзди четвертою.

Після фінішу останнього учасника "синьо-жовті" очолили проміжний залік із результатом 3:46.174 хвилини, залишивши позаду представників Польщі, Румунії та Китаю. У підсумковому протоколі українці посіли високе шосте місце.

Золоті нагороди зі встановленням рекорду треку виборола Німеччина. Срібні та бронзові медалі дісталися атлетам з Австрії та Італії відповідно.

Хід естафети: як розподілилися сили на дистанції

Українська команда показала стабільність на всіх етапах оновленої дисципліни:

Одиночні заїзди: Юліанна Туницька (56.392 сек) та Андрій Мандзій (55.498 сек) показали шостий час на своїх відрізках.

Юліанна Туницька (56.392 сек) та Андрій Мандзій (55.498 сек) показали шостий час на своїх відрізках. Жіночі пари: Олена Стецків та Олександра Мох продемонстрували сьомий результат.

Олена Стецків та Олександра Мох продемонстрували сьомий результат. Чоловічі пари: Ігор Гой та Назарій Качмар завершили виступ із восьмим часом у своєму сегменті.

До цього моменту найкращим показником України в естафетах на Олімпіадах були 11-ті місця, які команда посідала у 2014 та 2022 роках.

Таким чином, потрапляння до топ-6 стало першим випадком в історії, коли вітчизняні санкарі опинилися у десятці найсильніших у цій дисципліні.

Жест солідарності: підтримка Владислава Гераскевича

Окрім спортивного досягнення, українська делегація привернула увагу світової спільноти правозахисним жестом.

Після завершення виступу санкарі стали на коліно та підняли вгору свої шоломи.

Ця акція стала відповіддю на дискваліфікацію скелетоніста Владислава Гераскевича, якого відсторонили від Ігор через спробу виступити у "шоломі пам'яті".

Під час спроби виголосити слова підтримки атлету та Україні організатори вимкнули спортсменам мікрофони.