Олімпіада-2026: нести прапор України на церемонії відкриття довірили дебютантці збірної

Понеділок 02 лютого 2026 20:28
UA EN RU
Олімпіада-2026: нести прапор України на церемонії відкриття довірили дебютантці збірної Єлизавета Сидьорко (фото: instagram.com/yelyzavetasydorko)
Автор: Андрій Костенко

Прапороносицею збірної України на церемонії відкриття XXV зимових Олімпійських ігор у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо стане 21-річна Єлизавета Сидьорко, яка виступає у шорт-треку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління у справах молоді та спорту Харківської ОДА.

Спільно з Владиславом Гераскевичем

Церемонія відкриття відбудеться 6 лютого на стадіоні "Сан-Сіро" у Мілані. Сидьорко нестиме прапор України разом зі скелетоністом Владиславом Гераскевичем, який був визначений першим прапороносцем збірної ще на початку січня.

Ігри-2026 стануть дебютними для Єлизавети.

"Для мене це ще більш особливо, бо я знаю, що мій тато, який зараз захищає нашу країну на фронті, буде мною пишатися і зможе сказати: "Моя донька відкриває Олімпійські ігри", - поділилася спортсменка.

Хто така Єлизавета Сидьорко

Харків'янка здобула єдину жіночу ліцензію для України в шорт-треку на дистанції 500 м. Саме вона представлятиме країну серед жінок, адже востаннє українки виступали в цій дисципліні на Олімпіаді у 1998 році.

У сезоні-2025/2026 Сидьорко провела майже 20 стартів на дистанції 500 м. Найкращий результат – 43,584 секунди, показаний на етапі Світового туру ISU в нідерландському Дортрехті. На чемпіонаті Європи у січні спортсменка дійшла до чвертьфіналу на 500 м і завершила турнір на 15-й позиції, а в дисципліні 1000 м фінішувала 19-ю.

Прапороносці на попередніх Іграх

На зимовій Олімпіаді-2022 у Пекіні збірна України мала двох прапороносців на церемонії відкриття – фристайліста Олександра Абраменка та фігуристку Олександру Назарову.

На церемонії закриття національний прапор України несла біатлоністка Олена Білосюк.

Усі прапороносці збірної України на відкриттях зимових Олімпіад:

  • Ліллехаммер-1994 – Віктор Петренко (фігурне катання)
  • Нагано-1998 – Андрій Дериземля (біатлон)
  • Солт-Лейк- Сіті-2002 – Олена Петрова (біатлон)
  • Турин-2006 – Наталія Якушенко (санний спорт)
  • Ванкувер-2010 – Лілія Лудан (санний спорт)
  • Сочі-2014 – Валентина Шевченко (лижні перегони)
  • Пхьончхан-2018 – Олена Підгрушна (біатлон)
  • Пекін-2022 – Олександр Абраменко (фристайл) та Олександра Назарова (фігурне катання)

Раніше ми розповіли, хто покаже Олімпіаду-2026 в Україні та де дивитися безкоштовні трансляції.

Також ми писали, скільки нейтральних росіян та білорусів поїдуть на зимові Ігри-2026.

