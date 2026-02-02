Олімпіада-2026: нести прапор України на церемонії відкриття довірили дебютантці збірної
Прапороносицею збірної України на церемонії відкриття XXV зимових Олімпійських ігор у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо стане 21-річна Єлизавета Сидьорко, яка виступає у шорт-треку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління у справах молоді та спорту Харківської ОДА.
Спільно з Владиславом Гераскевичем
Церемонія відкриття відбудеться 6 лютого на стадіоні "Сан-Сіро" у Мілані. Сидьорко нестиме прапор України разом зі скелетоністом Владиславом Гераскевичем, який був визначений першим прапороносцем збірної ще на початку січня.
Ігри-2026 стануть дебютними для Єлизавети.
"Для мене це ще більш особливо, бо я знаю, що мій тато, який зараз захищає нашу країну на фронті, буде мною пишатися і зможе сказати: "Моя донька відкриває Олімпійські ігри", - поділилася спортсменка.
Хто така Єлизавета Сидьорко
Харків'янка здобула єдину жіночу ліцензію для України в шорт-треку на дистанції 500 м. Саме вона представлятиме країну серед жінок, адже востаннє українки виступали в цій дисципліні на Олімпіаді у 1998 році.
У сезоні-2025/2026 Сидьорко провела майже 20 стартів на дистанції 500 м. Найкращий результат – 43,584 секунди, показаний на етапі Світового туру ISU в нідерландському Дортрехті. На чемпіонаті Європи у січні спортсменка дійшла до чвертьфіналу на 500 м і завершила турнір на 15-й позиції, а в дисципліні 1000 м фінішувала 19-ю.
Прапороносці на попередніх Іграх
На зимовій Олімпіаді-2022 у Пекіні збірна України мала двох прапороносців на церемонії відкриття – фристайліста Олександра Абраменка та фігуристку Олександру Назарову.
На церемонії закриття національний прапор України несла біатлоністка Олена Білосюк.
Усі прапороносці збірної України на відкриттях зимових Олімпіад:
- Ліллехаммер-1994 – Віктор Петренко (фігурне катання)
- Нагано-1998 – Андрій Дериземля (біатлон)
- Солт-Лейк- Сіті-2002 – Олена Петрова (біатлон)
- Турин-2006 – Наталія Якушенко (санний спорт)
- Ванкувер-2010 – Лілія Лудан (санний спорт)
- Сочі-2014 – Валентина Шевченко (лижні перегони)
- Пхьончхан-2018 – Олена Підгрушна (біатлон)
- Пекін-2022 – Олександр Абраменко (фристайл) та Олександра Назарова (фігурне катання)
