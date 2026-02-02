Олимпиада-2026: нести флаг Украины на церемонии открытия доверили дебютантке сборной

Знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо станет 21-летняя Елизавета Сидьорко, которая выступает в шорт-треке.

Совместно с Владиславом Гераскевичем

Церемония открытия состоится 6 февраля на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Сидьорко будет нести флаг Украины вместе со скелетонистом Владиславом Гераскевичем, который был определен первым знаменосцем сборной еще в начале января.

Игры-2026 станут дебютными для Елизаветы.

"Для меня это еще более особенно, потому что я знаю, что мой папа, который сейчас защищает нашу страну на фронте, будет мной гордиться и сможет сказать: "Моя дочь открывает Олимпийские игры", - поделилась спортсменка.

Кто такая Елизавета Сидьорко

Харьковчанка получила единственную женскую лицензию для Украины в шорт-треке на дистанции 500 м. Именно она будет представлять страну среди женщин, ведь последний раз украинки выступали в этой дисциплине на Олимпиаде в 1998 году.

В сезоне-2025/2026 Сидьорко провела почти 20 стартов на дистанции 500 м. Лучший результат - 43,584 секунды, показанный на этапе Мирового тура ISU в нидерландском Дортрехте. На чемпионате Европы в январе спортсменка дошла до четвертьфинала на 500 м и завершила турнир на 15-й позиции, а в дисциплине 1000 м финишировала 19-й.

Знаменосцы на предыдущих Играх

На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине сборная Украины имела двух знаменосцев на церемонии открытия - фристайлиста Александра Абраменко и фигуристку Александру Назарову.

На церемонии закрытия национальный флаг Украины несла биатлонистка Елена Билосюк.

Все знаменосцы сборной Украины на открытиях зимних Олимпиад: