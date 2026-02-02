Олімпіада-2026: хто покаже Ігри в Україні та де дивитися безкоштовні трансляції

З 6 по 22 лютого в Італії відбудуться XXV зимові Олімпійські ігри. Змагання прийматимуть одразу два міста – Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Понад три тисячі спортсменів розіграють 116 комплектів медалей у 16-ти видах спорту.

Де вітчизняні вболівальники зможуть стежити за білою Олімпіадою – підкаже РБК-Україна .

Де будуть трансляції

Офіційним транслятором Ігор-2026 в Україні є "Суспільне мовлення".

У вільному доступі прямі ефіри можна буде переглянути:

на телеканалі "Суспільне Спорт"

на регіональних каналах "Суспільного" ("Суспільне Київ", Львів, Харків та інші)

на сайті "Суспільне Спорт"

на YouTube-каналі "Суспільне Спорт" (окремі трансляції)

Церемонії відкриття та закриття, а також підсумкова вечірня студія виходитимуть на телеканалі "Перший".

Коментатори та експерти

Загалом заплановано щонайменше 125 годин ефірного часу. Щодня працюватимуть інформаційно-аналітичні студії, огляди змагань і спеціальні проєкти. Над висвітленням Ігор працюватимуть п'ять кореспондентів, 12 коментаторів та запрошені експерти – серед них чинні й колишні спортсмени.

Окремо на YouTube-каналі виходитиме щоденний дайджест "Олімпіада за 500 секунд".

Також Олімпіаду висвітлюватиме "Радіо Промінь" – із подкастами та тематичними програмами.

Коли відбудеться церемонія відкриття

Офіційний старт Ігор запланований на 6 лютого, хоча перші попередні змагання розпочнуться вже 4 числа.

Церемонія відкриття відбудеться 6 лютого о 20:40 за київським часом. Її коментуватимуть спортивний журналіст Віталій Волочай та шеф-редакторка "Суспільне Культура" Катерина Яковленко.

Збірна України на Олімпіаді

На Олімпіаду-2026 кваліфікувалися 46 українських спортсменів, які змагатимуться у 11-ти видах спорту.

Найбільше представництво Україна матиме у біатлоні та санному спорті – по 10 спортсменів, а також у фристайлі – 9.

На двох попередніх зимових Іграх українці здобували медалі виключно у фристайлі. Олександр Абраменко приносив країні "золото" у 2018 році та "срібло" – у 2022-му. Однак титулований спортсмен уже завершив кар'єру.

Головні медальні надії "синьо-жовтих" у 2026-му пов'язані з лижною акробатикою та біатлоном.