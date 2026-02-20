Олімпіада-2026: чемпіонські битви, виступи українців та новий медальний залік 19 лютого

У четвер, 19 лютого, на Олімпійських іграх-2025 у Мілані та Кортіні було заплановано сім медальних фіналів. Проте не всі учасники змогли вийти на старт. Зміни в змагальному графіку торкнулися, зокрема й українців.

Про те, хто став чемпіоном, які результати показали вітчизняні спортсмени та ситуацію в оновленому медальному заліку – розповідає РБК-Україна .

Негода проти медальної надії України

Організатори Ігор знову оновили дату та час проведення змагань з лижної акробатики серед чоловіків.

За попереднім графіком кваліфікація у жіночій та чоловічій лижній акробатиці мала відбутися ще у вівторок, 17 лютого, але її відтермінували через непогоду. У підсумку жіночі змагання відбулися 18 лютого, а чоловічі запланували на 19-те. Однак змагання знову перенесли – на п'ятницю, 20 лютого.

Зазначимо, що у цьому старті візьме участь головна медальна надія України Дмитро Котовський. Також нашу країну в цій дисципліні представлятимуть Олександр Окіпнюк, Максим Кузнєцов та Ян Гаврюк.

Скі-альпінізм: перші чемпіони в історії

19 лютого на Олімпіаді-2026 визначилися перші в історії чемпіони зі скі-альпінізму, виду спорту, що дебютував на Іграх.

Суть дисципліни полягає у швидкісному подоланні дистанції, що поєднує підйом угору та спуск. Спершу атлети йдуть на лижах, потім долають круту ділянку пішки з лижами на рюкзаку, після чого знову стають на лижі для фінального відрізка.

У змаганні жінок перемогу в даній дисципліні здобула представниця Швейцарії Маріанне Фаттон. "Срібло" виборола француженка Емілі Харроп, "бронза" – в іспанки Алонсо Родрігес.

Маріанне Фаттон (фото: x.com/milanocortina26)

У чоловіків перемогу здобув іспанець Оріоль Кардона Колл. Другим став "нейтральний" Нікіта Філіппов, "бронзу" виборов Тібо Ансельме з Франції.

Оріоль Кардона Колл (фото: x.com/milanocortina26)

Лижне двоборство: історичний успіх Офтебро

Командний спринт офіційно закрив олімпійську програму з лижного двоборства. "Золото" виборов норвезький тандем Андреас Скоглунд та Єнс Лурос Офтебро, які випередили у фінішному створі представників Фінляндії (Ілкка Херола та Еро Хірвонен). Трійку призерів замкнув австрійський дует Штефана Реттенеггера та Йоганнеса Лампартера.

Цей тріумф дозволив Єнсу Луросу Офтебро вписати своє ім'я в історію: він став лише другим двоборцем в історії (після фіна Самппи Лаюнена у 2002-му), якому вдалося здобути три золоті нагороди на одній Олімпіаді. Крім того, норвежець став чотириразовим олімпійським чемпіоном, наздогнавши за цим показником свого співвітчизника – легендарного рекордсмена Йоргена Гробака.

Україну в цій дисципліні представили Олександр Шумбарець та Дмитро Мазурчук. Вітчизняний дует завершив змагання на 12-му місці. Після стрибкової частини наші спортсмени йшли 14-ми, проте під час гонки зуміли випередити команди Польщі та Китаю.

Ковзанярський спорт: китайське "золото" з рекордом

На дистанції 1500 метрів серед чоловіків золоту нагороду з новим олімпійським рекордом (1:41.98) виборов китаєць Нін Чжуньянь.

Другим до фінішу прийшов американець Джордан Штольц, для якого це вже третій подіум на Іграх-2026. Раніше він тріумфував на дистанціях 500 та 1000 метрів. Трійку призерів замкнув титулований нідерландець К'єлд Нейс – дворазовий чемпіон Пхьончхана-2018 та золотий медаліст Пекіна-2022.

Хокей: третій титул збірної США

У напруженому фіналі жіночого турніру з хокею збірна США здобула перемогу над Канадою з рахунком 2:1. Переможну шайбу американки закинули в овертаймі. А перед цим збірна США врятувалася від поразки наприкінці третього періоду.

Американки виграли свій третій хокейний титул Олімпіади серед жінок. Більше здобувала лише Канада – п'ять золотих медалей. На Іграх-2026 відбувся вже п'ятий поспіль олімпійський фінал за участю цих збірних, які залишаються головними фаворитками світового хокею.

У поєдинку за третє місце Швейцарія виборола "бронзу", обігравши Швецію також в овертаймі (2:1).

Хокеїстки США – олімпійські чемпіонки (фото: x.com/milanocortina26)

Фігурне катання: сенсаційний успіх Лю

На Олімпіаді завершилися змагання з фігурного катання. Останній комплект нагород розіграли жінки в одиночному катанні, де сенсаційну перемогу здобула американка Аліса Лю.

Після короткої програми 20-річна представниця США йшла третьою, поступаючись японкам – Каорі Сакамото та лідерці Амі Накаї. Проте бездоганна довільна програма дозволила їй очолити підсумковий залік і принести США перше жіноче "золото" за останні 24 роки (з часів тріумфу Сари Г'юз у 2002-му). Загалом це вже восьма перемога американок у цій дисципліні за історію Ігор.

Срібну нагороду виборола Каорі Сакамото, а юна Амі Накаї у своєму дебютному дорослому сезоні завоювала "бронзу".

Аліса Лю завершує Олімпіаду в статусі дворазової чемпіонки, адже раніше вона також допомогла збірній США виграти командний турнір.

Олімпіада-2026, усі призери 19 лютого:

Скі-альпінізм, спринт

Жінки

Маріанне Фаттон (Швейцарія) Емілі Харроп (Франція) Алонсо Родрігес (Іспанія)

Чоловіки

Оріоль Кардона Колл (Іспанія) Нікіта Філіппов Тібо Ансельме (Франція)

Лижне двоборство, командний спринт

Андреас Скоглунд / Єнс Лурос Офтебро (Норвегія) Ілкка Херола / Еро Хірвонен (Фінляндія) Штефан Реттенеггер / Йоганнес Лампартер (Австрія)

Ковзанярський спорт, чоловіки, 1500 метрів

Нін Чжуньянь (Китай) Джордан Штольц (США) К'єлд Нейс (Нідерланди)

Хокей, жінки

США Канада Швейцарія

Фігурне катання, жінки

Аліса Лю (США) Каорі Сакамото (Японія) Амі Накаї (Японія)

Медальний залік

За підсумками 19 лютого головний ривок у медальному заліку здійснили США, здобувши дві стратегічні перемоги – у жіночому хокеї та фігурному катанні. Це дозволило американцям піднятися на другу сходинку загального заліку, яку вони за кількістю золотих нагород ділять із господарями турніру, італійцями.

Незмінним лідером залишається Норвегія. Завдяки черговому "золоту" в лижному двоборстві норвежці довели кількість своїх перемог до 16-ти, зберігаючи відрив від найближчих переслідувачів у сім золотих нагород.

Топ-10 медального заліку: