Мінуснули "нейтрального": російського фігуриста проігнорували на Олімпіаді-2026
Російський фігурист Петро Гуменник, який виступав на Олімпійських іграх-2026 у нейтральному статусі, не братиме участі в показових виступах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародний союз ковзанярів (ISU).
Чому Гуменник пропустить гала-концерт
Попри те, що Гуменник посів шосте місце в особистому заліку серед чоловіків і продовжував тренування на олімпійському льоду, запрошення на фінальне шоу він не отримав.
Раніше в медіа з'являлася інформація про його можливу участь, проте сам спортсмен пізніше визнав, що офіційних пропозицій від організаторів не надходило.
В ISU також підвердили, що вирішили не допускати його до гала-концерту.
Зазначимо, що Петро Гуменник є чинним чемпіоном РФ, проте на Іграх-2026 він, як і решта представників країни-агресорки, виступав без національної символіки під жорстким контролем щодо критеріїв нейтральності.
Хто виступить на шоу
Організатори вже сформували склад учасників чоловічого одиночного катання для гала-концерту. До списку увійшли лідери світового рейтингу та призери Олімпіади:
- Міхаїл Шайдоров (Казахстан) – олімпійський чемпіон-2026
- Юма Кагіяма та Сюн Сато (Японія)
- Адам Сяо Хім Фа (Франція)
- Ілля Малінін (США)
- Даніель Грассль (Італія)
- Чха Джун Хван (Південна Корея)
Коли відбудеться захід
Гала-концерт, що традиційно закриває програму змагань з фігурного катання, запланований на суботу, 21 лютого.
У шоу візьмуть участь найкращі фігуристи за підсумками Олімпійських ігор. Під час виступів вони мають змогу демонструвати артистичні номери поза межами суворих спортивних регламентів.
