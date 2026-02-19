Мінуснули "нейтрального": російського фігуриста проігнорували на Олімпіаді-2026

Російський фігурист Петро Гуменник, який виступав на Олімпійських іграх-2026 у нейтральному статусі, не братиме участі в показових виступах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародний союз ковзанярів (ISU) .

Чому Гуменник пропустить гала-концерт

Попри те, що Гуменник посів шосте місце в особистому заліку серед чоловіків і продовжував тренування на олімпійському льоду, запрошення на фінальне шоу він не отримав.

Раніше в медіа з'являлася інформація про його можливу участь, проте сам спортсмен пізніше визнав, що офіційних пропозицій від організаторів не надходило.

В ISU також підвердили, що вирішили не допускати його до гала-концерту.

Зазначимо, що Петро Гуменник є чинним чемпіоном РФ, проте на Іграх-2026 він, як і решта представників країни-агресорки, виступав без національної символіки під жорстким контролем щодо критеріїв нейтральності.

Хто виступить на шоу

Організатори вже сформували склад учасників чоловічого одиночного катання для гала-концерту. До списку увійшли лідери світового рейтингу та призери Олімпіади:

Міхаїл Шайдоров (Казахстан) – олімпійський чемпіон-2026

Юма Кагіяма та Сюн Сато (Японія)

Адам Сяо Хім Фа (Франція)

Ілля Малінін (США)

Даніель Грассль (Італія)

Чха Джун Хван (Південна Корея)

Коли відбудеться захід

Гала-концерт, що традиційно закриває програму змагань з фігурного катання, запланований на суботу, 21 лютого.

У шоу візьмуть участь найкращі фігуристи за підсумками Олімпійських ігор. Під час виступів вони мають змогу демонструвати артистичні номери поза межами суворих спортивних регламентів.