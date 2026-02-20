Олимпиада-2026: чемпионские битвы, выступления украинцев и новый медальный зачет 19 февраля
В четверг, 19 февраля, на Олимпийских играх-2025 в Милане и Кортине было запланировано семь медальных финалов. Однако не все участники смогли выйти на старт. Изменения в соревновательном графике коснулись, в том числе и украинцев.
О том, кто стал чемпионом, какие результаты показали отечественные спортсмены и ситуацию в обновленном медальном зачете - рассказывает РБК-Украина.
Непогода против медальной надежды Украины
Организаторы Игр снова обновили дату и время проведения соревнований по лыжной акробатике среди мужчин.
По предварительному графику квалификация в женской и мужской лыжной акробатике должна была состояться еще во вторник, 17 февраля, но ее отложили из-за непогоды. В итоге женские соревнования состоялись 18 февраля, а мужские запланировали на 19-е. Однако соревнования снова перенесли - на пятницу, 20 февраля.
Отметим, что в этом старте примет участие главная медальная надежда Украины Дмитрий Котовский. Также нашу страну в этой дисциплине будут представлять Александр Окипнюк, Максим Кузнецов и Ян Гаврюк.
Ски-альпинизм: первые чемпионы в истории
19 февраля на Олимпиаде-2026 определились первые в истории чемпионы по ски-альпинизму, виду спорта, который дебютировал на Играх.
Суть дисциплины заключается в скоростном преодолении дистанции, сочетающей подъем вверх и спуск. Сначала атлеты идут на лыжах, затем преодолевают крутой участок пешком с лыжами на рюкзаке, после чего снова становятся на лыжи для финального отрезка.
В соревновании женщин победу в данной дисциплине одержала представительница Швейцарии Марианне Фаттон. "Серебро" завоевала француженка Эмили Харроп, "бронза" - у испанки Алонсо Родригес.
Марианне Фаттон (фото: x.com/milanocortina26)
У мужчин победу одержал испанец Ориоль Кардона Колл. Вторым стал "нейтральный" Никита Филиппов, "бронзу" завоевал Тибо Ансельме из Франции.
Ориоль Кардона Колл (фото: x.com/milanocortina26)
Лыжное двоеборье: исторический успех Офтебро
Командный спринт официально закрыл олимпийскую программу по лыжному двоеборью. "Золото" завоевал норвежский тандем Андреас Скоглунд и Йенс Лурос Офтебро, которые опередили в финишном створе представителей Финляндии (Илкка Херола и Эро Хирвонен). Тройку призеров замкнул австрийский дуэт Штефана Реттенеггера и Йоханнеса Лампартера.
Этот триумф позволил Йенсу Луросу Офтебро вписать свое имя в историю: он стал лишь вторым двоеборцем в истории (после финна Самппи Лаюнена в 2002-м), которому удалось получить три золотые награды на одной Олимпиаде. Кроме того, норвежец стал четырехкратным олимпийским чемпионом, догнав по этому показателю своего соотечественника - легендарного рекордсмена Йоргена Гробака.
Украину в этой дисциплине представили Александр Шумбарец и Дмитрий Мазурчук. Отечественный дуэт завершил соревнования на 12-м месте. После прыжковой части наши спортсмены шли 14-ми, однако во время гонки сумели опередить команды Польши и Китая.
Конькобежный спорт: китайское "золото" с рекордом
На дистанции 1500 метров среди мужчин золотую награду с новым олимпийским рекордом (1:41.98) завоевал китаец Нин Чжуньянь.
Вторым к финишу пришел американец Джордан Штольц, для которого это уже третий подиум на Играх-2026. Ранее он триумфовал на дистанциях 500 и 1000 метров. Тройку призеров замкнул титулованный голландец Кьелд Нейс - двукратный чемпион Пхенчхана-2018 и золотой медалист Пекина-2022.
Хоккей: третий титул сборной США
В напряженном финале женского турнира по хоккею сборная США одержала победу над Канадой со счетом 2:1. Победную шайбу американки забросили в овертайме. А перед этим сборная США спаслась от поражения в конце третьего периода.
Американки выиграли свой третий хоккейный титул Олимпиады среди женщин. Больше получала только Канада - пять золотых медалей. На Играх-2026 состоялся уже пятый подряд олимпийский финал с участием этих сборных, которые остаются главными фаворитками мирового хоккея.
В поединке за третье место Швейцария завоевала "бронзу", обыграв Швецию также в овертайме (2:1).
Хоккеистки США - олимпийские чемпионки (фото: x.com/milanocortina26)
Фигурное катание: сенсационный успех Лю
На Олимпиаде завершились соревнования по фигурному катанию. Последний комплект наград разыграли женщины в одиночном катании, где сенсационную победу одержала американка Алиса Лю.
После короткой программы 20-летняя представительница США шла третьей, уступая японкам - Каори Сакамото и лидеру Ами Накаи. Однако безупречная произвольная программа позволила ей возглавить итоговый зачет и принести США первое женское "золото" за последние 24 года (со времен триумфа Сары Хьюз в 2002-м). В целом это уже восьмая победа американок в этой дисциплине за историю Игр.
Серебряную награду завоевала Каори Сакамото, а юная Ами Накаи в своем дебютном взрослом сезоне завоевала "бронзу".
Алиса Лю завершает Олимпиаду в статусе двукратной чемпионки, ведь ранее она также помогла сборной США выиграть командный турнир.
Олимпиада-2026, все призеры 19 февраля:
Ски-альпинизм, спринт
Женщины
- Марианне Фаттон (Швейцария)
- Эмили Харроп (Франция)
- Алонсо Родригес (Испания)
Мужчины
- Ориоль Кардона Колл (Испания)
- Никита Филиппов
- Тибо Ансельме (Франция)
Лыжное двоеборье, командный спринт
- Андреас Скоглунд / Йенс Лурос Офтебро (Норвегия)
- Илкка Херола/Эро Хирвонен (Финляндия)
- Штефан Реттенеггер/Йоханнес Лампартер (Австрия)
Конькобежный спорт, мужчины, 1500 метров
- Нин Чжуньянь (Китай)
- Джордан Штольц (США)
- Кьелд Нейс (Нидерланды)
Хоккей, женщины
- США
- Канада
- Швейцария
Фигурное катание, женщины
- Алиса Лю (США)
- Каори Сакамото (Япония)
- Ами Накаи (Япония)
Медальный зачет
По итогам 19 февраля главный рывок в медальном зачете совершили США, одержав две стратегические победы - в женском хоккее и фигурном катании. Это позволило американцам подняться на вторую строчку общего зачета, которую они по числу золотых медалей делят с хозяевами турнира, итальянцами.
Неизменным лидером остается Норвегия. Благодаря очередному "золоту" в лыжном двоеборье норвежцы довели количество своих побед до 16-ти, сохраняя отрыв от ближайших преследователей в семь золотых наград.
Топ-10 медального зачета:
- Норвегия - 16 "золота" + 8 "серебра" + 10 "бронзы" = 34 медалей
- США - 9 + 12 + 6 = 27
- Италия - 9 + 5 + 12 = 26
- Франция - 6 + 8 + 5 = 19
- Нидерланды - 6 + 7 + 3 = 16
- Швеция - 6 + 6 + 3 = 15
- Швейцария - 6 + 4 + 4 = 14
- Германия - 5 + 8 + 8 = 21
- Австрия - 5 + 8 + 5 = 18
- Япония - 5 + 7 + 12 = 24
