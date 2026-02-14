Олімпіада-2026: чемпіони, виступ України та новий медальний залік 13 лютого
У п'ятницю, 13 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 розіграли сім комплектів нагород. На старт виходили сім українських атлетів у трьох видах спорту.
Про те, хто став чемпіоном Ігор, які результати показали вітчизняні спортсмени та ситуацію в оновленому медальному заліку – розповідає РБК-Україна.
Йоганнес Клебо (фото: x.com/milanocortina26)
Клебо за крок до абсолютного рекорду
День розпочався з чергового тріумфу легендарного норвезького лижника Йоганнеса Клебо. Не залишивши шансів суперникам у гонці з роздільним стартом на 10 кілометрів, він здобув уже третю золоту медаль на Олімпіаді-2026.
Це "золото" поповнило вражаючу олімпійську колекцію Йоганнеса: тепер у його активі вже вісім золотих нагород, а також по одній срібній і бронзовій. Вже наступна перемога може стати історичною: ще одне "золото" дозволить норвежцю одноосібно очолити список найтитулованіших спортсменів за кількістю золотих медалей в історії зимових Олімпіад.
Срібним призером у цій дисципліні став француз Матіс Делож, бронзовим – норвежець Ейнар Хедегарт.
У гонці взяли участь і два українських лижники: Олександр Лісогор прийшов до фінішу 60-м, а Дмитро Драгун – 71-м.
Кантен Фійон-Має (фото: x.com/Olympics)
Біатлон: тріумф та розпач Франції
У біатлоні відбувся чоловічий спринт, перемогу у якому здобув досвідчений француз Кантен Фійон-Має. Це "золото" стало для нього четвертим в олімпійській кар'єрі, а загалом – уже сьомою медаллю Ігор.
На "срібло" претендував інший представник Франції – Емільєн Жаклен, однак слабкий фінішний відрізок коштував йому місця на подіумі. Ситуацією скористалися норвежці: Ветле Крістіансен піднявся на другу сходинку, а Штурла Легрейд здобув "бронзу", втретє поспіль потрапивши на олімпійський подіум.
Серед українців до гонки переслідування за підсумками спринту відібралися лише двоє – Віталій Мандзин (24-й) та Дмитро Підручний (27-й). Дебютант олімпійських стартів Богдан Борковський показав 63-й результат. А досвідчений Антон Дудченко відверто провалився: 88-ме місце серед 90 учасників.
Сноуборд: перемоги Австралії та Японії
Два комплекти нагород розіграли сноубордисти.
У жіночому кросі олімпійською чемпіонкою стала представниця Австралії Джозі Бафф, яка впевнено виграла головний фінал і не залишила суперницям шансів у боротьбі за "золото". "Срібло" дісталося чешці Єві Адамчиковій, а бронзову медаль виборола італійка Мікела Мойолі.
У чоловічому хафпайпі тріумфував Юто Тоцука з Японії. "Срібло" виборов австралієць Скотті Джеймс, а "бронзу" ще один японець – Рюсей Ямада.
Ковзани: перший чемпіон для Чехії
У ковзанярів історичну перемогу на найдовшій дистанції 10 000 метрів здобув 19-річний чех Методей Йілек. Він став першим в історії олімпійським чемпіоном з ковзанярського спорту для своєї країни.
Другим фінішував Володимир Семирунний з Польщі. Третім – досвідчений нідерландець Йорріт Бергсма. Для 40-річного ветерана це вже четверта медаль Ігор у кар'єрі.
Скелетон: фінал без Гераскевича
Турнір відбувся без українця Владислава Гераскевича, який 13 лютого відстоював свої права у Спортивному арбітражному суді.
Без нього олімпійське "золото" виборов британець Метт Вестон. "Срібло" та "бронза" дісталися представникам Німеччини – Акселю Юнгу та Крістоферу Гротхеру відповідно.
Фігурне катання: сенсаційний успіх Казахстану
Завершив змагальний день чоловічий фінал у фігурному катанні. Спортсмени представили свої довільні програми, за підсумками яких визначилися чемпіон та призери Олімпіади.
У підсумку "золото" сенсаційно здобув представник Казахстану Міхаїл Шайдоров. Після п'ятої позиції у короткій програмі він продемонстрував найкращий прокат довільної, що дозволило за сумою двох виступів піднятися на першу сходинку п'єдесталу.
Срібним призером став японець Юма Кагіяма, бронзовим – його співвітчизник Шун Сато.
Українець Кирило Марсак, який після короткої програми був 11-м, у довільній виступив невдало та завершив змагання на 19-й позиції.
Олімпіада-2026, усі призери 13 лютого:
Лижні гонки. Чоловіки. Роздільний старт (10 км)
- Йоганнес Клебо (Норвегія)
- Матіс Делож (Франція)
- Ейнар Хедегарт (Норвегія)
Біатлон. Чоловіки. Спринт (10 км)
- Кантен Фійон-Має (Франція)
- Ветле Крістіансен (Норвегія)
- Штурла Легрейд (Норвегія)
Сноуборд
Жінки. Крос
- Джозі Бафф (Австралія)
- Єва Адамчикова (Чехія)
- Мікела Мойолі (Італія)
Чоловіки. Хафпайп
- Юто Тоцука (Японія)
- Скотті Джеймс (Австралія)
- Рюсей Ямада (Японія)
Ковзанярський спорт. Чоловіки. 10000 м
- Методей Йілек (Чехія)
- Володимир Семирунний (Польща)
- Йорріт Бергсма (Нідерланди)
Скелетон. Чоловіки
- Метт Вестон (Велика Британія)
- Аксель Юнг (Німеччина)
- Крістофер Гротхер (Німеччина)
Фігурне катання, Чоловіки
- Міхаїл Шайдоров (Казахстан)
- Юма Кагіяма (Японія)
- Шун Сато (Японія)
Медальний залік
У медальному заліку Норвегія зберігає лідерство – скандинави мають уже вісім золотих нагород.
Господарі Ігор – італійці – залишаються найближчими переслідувачами, однак знову не змогли скоротити відставання за кількістю "золота". У сьомий змагальний день італійці поповнили скарбничку лише однією бронзовою медаллю. Водночас загальна кількість нагород у двох команд однакова – по 18.
Найбільший ривок у першій десятці медального заліку зробила Франція, яка піднялася одразу на чотири позиції.
Топ-10 медального заліку:
- Норвегія – 8 "золота" + 3 "срібла" + 7 "бронзи" = 18 медалей
- Італія – 6 + 3 + 9 = 18
- США – 4 + 7 + 3 = 14
- Франція – 4 + 5 + 1 = 10
- Німеччина – 4 + 4 + 3 = 11
- Швеція – 4 + 3 + 1 = 8
- Швейцарія – 4 + 1 + 2 = 7
- Австрія – 3 + 6 + 3 = 12
- Японія – 3 + 3 + 8 = 14
- Нідерланди – 3 + 3 + 1 = 7
