Олимпиада-2026: чемпионы, выступление Украины и новый медальный зачет 13 февраля
В пятницу, 13 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 разыграли семь комплектов наград. На старт выходили семь украинских атлетов в трех видах спорта.
О том, кто стал чемпионом Игр, какие результаты показали отечественные спортсмены и ситуацию в обновленном медальном зачете - рассказывает РБК-Украина.
Йоханнес Клебо (фото: x.com/milanocortina26)
Клебо в шаге от абсолютного рекорда
День начался с очередного триумфа легендарного норвежского лыжника Йоханнеса Клебо. Не оставив шансов соперникам в гонке с раздельным стартом на 10 километров, он получил уже третью золотую медаль на Олимпиаде-2026.
Это "золото" пополнило впечатляющую олимпийскую коллекцию Йоханнеса: теперь в его активе уже восемь золотых наград, а также по одной серебряной и бронзовой. Уже следующая победа может стать исторической: еще одно "золото" позволит норвежцу единолично возглавить список самых титулованных спортсменов по количеству золотых медалей в истории зимних Олимпиад.
Серебряным призером в этой дисциплине стал француз Матис Делож, бронзовым - норвежец Эйнар Хедегарт.
В гонке приняли участие и два украинских лыжника: Александр Лисогор пришел к финишу 60-м, а Дмитрий Драгун - 71-м.
Кантен Фийон-Мае (фото: x.com/Olympics)
Биатлон: триумф и отчаяние Франции
В биатлоне состоялся мужской спринт, победу в котором одержал опытный француз Кантен Фийон-Мае. Это "золото" стало для него четвертым в олимпийской карьере, а в целом - уже седьмой медалью Игр.
На "серебро" претендовал другой представитель Франции - Эмильен Жаклен, однако слабый финишный отрезок стоил ему места на подиуме. Ситуацией воспользовались норвежцы: Ветле Кристиансен поднялся на вторую строчку, а Штурла Легрейд добыл "бронзу", в третий раз подряд попав на олимпийский подиум.
Среди украинцев в гонку преследования по итогам спринта отобрались лишь двое - Виталий Мандзин (24-й) и Дмитрий Пидручный (27-й). Дебютант олимпийских стартов Богдан Борковский показал 63-й результат. А опытный Антон Дудченко откровенно провалился: 88-е место среди 90 участников.
Сноуборд: победы Австралии и Японии
Два комплекта наград разыграли сноубордисты.
В женском кроссе олимпийской чемпионкой стала представительница Австралии Джози Бафф, которая уверенно выиграла главный финал и не оставила соперницам шансов в борьбе за "золото". "Серебро" досталось чешке Еве Адамчиковой, а бронзовую медаль завоевала итальянка Микела Мойоли.
В мужском хафпайпе триумфовал Юто Тоцука из Японии. "Серебро" завоевал австралиец Скотти Джеймс, а "бронзу" еще один японец - Рюсей Ямада.
Коньки: первый чемпион для Чехии
У конькобежцев историческую победу на самой длинной дистанции 10 000 метров одержал 19-летний чех Методей Йилек. Он стал первым в истории олимпийским чемпионом по конькобежному спорту для своей страны.
Вторым финишировал Владимир Семирунный из Польши. Третьим - опытный нидерландец Йоррит Бергсма. Для 40-летнего ветерана это уже четвертая медаль Игр в карьере.
Скелетон: финал без Гераскевича
Турнир состоялся без украинца Владислава Гераскевича, который 13 февраля отстаивал свои права в Спортивном арбитражном суде.
Без него олимпийское "золото" завоевал британец Мэтт Уэстон. "Серебро" и "бронза" достались представителям Германии - Акселю Юнгу и Кристоферу Гротхеру соответственно.
Фигурное катание: сенсационный успех Казахстана
Завершил соревновательный день мужской финал в фигурном катании. Спортсмены представили свои произвольные программы, по итогам которых определились чемпион и призеры Олимпиады.
В итоге "золото" сенсационно завоевал представитель Казахстана Михаил Шайдоров. После пятой позиции в короткой программе он продемонстрировал лучший прокат произвольной, что позволило по сумме двух выступлений подняться на первую ступень пьедестала.
Серебряным призером стал японец Юма Кагияма, бронзовым - его соотечественник Шун Сато.
Украинец Кирилл Марсак, который после короткой программы был 11-м, в произвольной выступил неудачно и завершил соревнования на 19-й позиции.
Олимпиада-2026, все призеры 13 февраля:
Лыжные гонки. Мужчины. Раздельный старт (10 км)
- Йоханнес Клебо (Норвегия)
- Матис Делож (Франция)
- Эйнар Хедегарт (Норвегия)
Биатлон. Мужчины. Спринт (10 км)
- Кантен Фийон-Мае (Франция)
- Ветле Кристиансен (Норвегия)
- Штурла Легрейд (Норвегия)
Сноуборд
Женщины. Кросс
- Джози Бафф (Австралия)
- Ева Адамчикова (Чехия)
- Микела Мойоли (Италия)
Мужчины. Хафпайп
- Юто Тоцука (Япония)
- Скотти Джеймс (Австралия)
- Рюсей Ямада (Япония)
Конькобежный спорт. Мужчины. 10000 м
- Методей Йилек (Чехия)
- Владимир Семирунный (Польша)
- Йоррит Бергсма (Нидерланды)
Скелетон. Мужчины
- Мэтт Уэстон (Великобритания)
- Аксель Юнг (Германия)
- Кристофер Гротхер (Германия)
Фигурное катание, Мужчины
- Михаил Шайдоров (Казахстан)
- Юма Кагияма (Япония)
- Шун Сато (Япония)
Медальный зачет
В медальном зачете Норвегия сохраняет лидерство - скандинавы имеют уже восемь золотых наград.
Хозяева Игр - итальянцы - остаются ближайшими преследователями, однако снова не смогли сократить отставание по количеству "золота". В седьмой соревновательный день итальянцы пополнили копилку лишь одной бронзовой медалью. В то же время общее количество наград у двух команд одинаковое - по 18.
Самый большой рывок в первой десятке медального зачета сделала Франция, которая поднялась сразу на четыре позиции.
Топ-10 медального зачета:
- Норвегия - 8 "золота" + 3 "серебра" + 7 "бронзы" = 18 медалей
- Италия - 6 + 3 + 9 = 18
- США - 4 + 7 + 3 = 14
- Франция - 4 + 5 + 1 = 10
- Германия - 4 + 4 + 3 = 11
- Швеция - 4 + 3 + 1 = 8
- Швейцария - 4 + 1 + 2 = 7
- Австрия - 3 + 6 + 3 = 12
- Япония - 3 + 3 + 8 = 14
- Нидерланды - 3 + 3 + 1 = 7
Ранее мы сообщили, что олимпийская чемпионка Елена Пидгрушная завершила карьеру на старте Игр.