Олимпиада-2026: чемпионы, выступление Украины и новый медальный зачет 13 февраля

В пятницу, 13 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 разыграли семь комплектов наград. На старт выходили семь украинских атлетов в трех видах спорта.

О том, кто стал чемпионом Игр, какие результаты показали отечественные спортсмены и ситуацию в обновленном медальном зачете - рассказывает РБК-Украина .

Йоханнес Клебо (фото: x.com/milanocortina26)

Клебо в шаге от абсолютного рекорда

День начался с очередного триумфа легендарного норвежского лыжника Йоханнеса Клебо. Не оставив шансов соперникам в гонке с раздельным стартом на 10 километров, он получил уже третью золотую медаль на Олимпиаде-2026.

Это "золото" пополнило впечатляющую олимпийскую коллекцию Йоханнеса: теперь в его активе уже восемь золотых наград, а также по одной серебряной и бронзовой. Уже следующая победа может стать исторической: еще одно "золото" позволит норвежцу единолично возглавить список самых титулованных спортсменов по количеству золотых медалей в истории зимних Олимпиад.

Серебряным призером в этой дисциплине стал француз Матис Делож, бронзовым - норвежец Эйнар Хедегарт.

В гонке приняли участие и два украинских лыжника: Александр Лисогор пришел к финишу 60-м, а Дмитрий Драгун - 71-м.

Кантен Фийон-Мае (фото: x.com/Olympics)

Биатлон: триумф и отчаяние Франции

В биатлоне состоялся мужской спринт, победу в котором одержал опытный француз Кантен Фийон-Мае. Это "золото" стало для него четвертым в олимпийской карьере, а в целом - уже седьмой медалью Игр.

На "серебро" претендовал другой представитель Франции - Эмильен Жаклен, однако слабый финишный отрезок стоил ему места на подиуме. Ситуацией воспользовались норвежцы: Ветле Кристиансен поднялся на вторую строчку, а Штурла Легрейд добыл "бронзу", в третий раз подряд попав на олимпийский подиум.

Среди украинцев в гонку преследования по итогам спринта отобрались лишь двое - Виталий Мандзин (24-й) и Дмитрий Пидручный (27-й). Дебютант олимпийских стартов Богдан Борковский показал 63-й результат. А опытный Антон Дудченко откровенно провалился: 88-е место среди 90 участников.

Сноуборд: победы Австралии и Японии

Два комплекта наград разыграли сноубордисты.

В женском кроссе олимпийской чемпионкой стала представительница Австралии Джози Бафф, которая уверенно выиграла главный финал и не оставила соперницам шансов в борьбе за "золото". "Серебро" досталось чешке Еве Адамчиковой, а бронзовую медаль завоевала итальянка Микела Мойоли.

В мужском хафпайпе триумфовал Юто Тоцука из Японии. "Серебро" завоевал австралиец Скотти Джеймс, а "бронзу" еще один японец - Рюсей Ямада.

Коньки: первый чемпион для Чехии

У конькобежцев историческую победу на самой длинной дистанции 10 000 метров одержал 19-летний чех Методей Йилек. Он стал первым в истории олимпийским чемпионом по конькобежному спорту для своей страны.

Вторым финишировал Владимир Семирунный из Польши. Третьим - опытный нидерландец Йоррит Бергсма. Для 40-летнего ветерана это уже четвертая медаль Игр в карьере.

Скелетон: финал без Гераскевича

Турнир состоялся без украинца Владислава Гераскевича, который 13 февраля отстаивал свои права в Спортивном арбитражном суде.

Без него олимпийское "золото" завоевал британец Мэтт Уэстон. "Серебро" и "бронза" достались представителям Германии - Акселю Юнгу и Кристоферу Гротхеру соответственно.

Фигурное катание: сенсационный успех Казахстана

Завершил соревновательный день мужской финал в фигурном катании. Спортсмены представили свои произвольные программы, по итогам которых определились чемпион и призеры Олимпиады.

В итоге "золото" сенсационно завоевал представитель Казахстана Михаил Шайдоров. После пятой позиции в короткой программе он продемонстрировал лучший прокат произвольной, что позволило по сумме двух выступлений подняться на первую ступень пьедестала.

Серебряным призером стал японец Юма Кагияма, бронзовым - его соотечественник Шун Сато.

Украинец Кирилл Марсак, который после короткой программы был 11-м, в произвольной выступил неудачно и завершил соревнования на 19-й позиции.

Олимпиада-2026, все призеры 13 февраля:

Лыжные гонки. Мужчины. Раздельный старт (10 км)

Йоханнес Клебо (Норвегия) Матис Делож (Франция) Эйнар Хедегарт (Норвегия)

Биатлон. Мужчины. Спринт (10 км)

Кантен Фийон-Мае (Франция) Ветле Кристиансен (Норвегия) Штурла Легрейд (Норвегия)

Сноуборд

Женщины. Кросс

Джози Бафф (Австралия) Ева Адамчикова (Чехия) Микела Мойоли (Италия)

Мужчины. Хафпайп

Юто Тоцука (Япония) Скотти Джеймс (Австралия) Рюсей Ямада (Япония)

Конькобежный спорт. Мужчины. 10000 м

Методей Йилек (Чехия) Владимир Семирунный (Польша) Йоррит Бергсма (Нидерланды)

Скелетон. Мужчины

Мэтт Уэстон (Великобритания) Аксель Юнг (Германия) Кристофер Гротхер (Германия)

Фигурное катание, Мужчины

Михаил Шайдоров (Казахстан) Юма Кагияма (Япония) Шун Сато (Япония)

Медальный зачет

В медальном зачете Норвегия сохраняет лидерство - скандинавы имеют уже восемь золотых наград.

Хозяева Игр - итальянцы - остаются ближайшими преследователями, однако снова не смогли сократить отставание по количеству "золота". В седьмой соревновательный день итальянцы пополнили копилку лишь одной бронзовой медалью. В то же время общее количество наград у двух команд одинаковое - по 18.

Самый большой рывок в первой десятке медального зачета сделала Франция, которая поднялась сразу на четыре позиции.

Топ-10 медального зачета: