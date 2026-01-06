ua en ru
Елена Тополя о новых отношениях и мужчине мечты: "Я еще в переходе"

Вторник 06 января 2026 18:20
Елена Тополя (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Елена Тополя честно призналась, ходит ли уже на свидания после развода с Тарасом Тополей. Она поделилась, какого мужчину хочет видеть рядом с собой.

Как сообщает РБК-Украина, об этом певица рассказала в интервью YouTube-проекту "33 запитання".

Что сказала Елена Тополя о личной жизни после развода

Сейчас артистка все еще находится в процессе трансформации после разрыва с мужем. Она сосредоточена на себе и творчестве, а не на построении новых отношений.

"Я еще в переходе где-то. Пока коридор прохожу. У меня нет сейчас никаких потребностей. Я не хочу никаких отношений", - отметила она.

Хотя со свиданиями звезда не спешит, она призналась, что не обделена мужским вниманием. Кроме того, чувствует себя более свободной в общении.

"У меня есть внимание мужчин, оно и было. Могу сказать, что я свободнее могу общаться, но нет необходимости что-то строить. У меня нет страха, что я одна абсолютно", - подчеркнула она.

Елена Тополя о новых отношениях и мужчине мечты: &quot;Я еще в переходе&quot;Елена Тополя о личной жизни (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Певица не исключает возможность построения новых отношений в будущем, но сейчас сознательно их не ищет.

"Если это произойдет, это будет так, чтобы это никаким плохим образом не цепляло моих детей", - отметила она.

О каком мужчине мечтает

Певица призналась, что уже думала о том, какого мужчину хотела бы видеть рядом. По ее словам, для нее не принципиально, будет ли он из шоу-бизнеса.

"Думала, но это много пунктов. Как минимум это тот человек, который тоже имеет жизненный опыт с разводами или расставаниями. То есть это уже человек, который прошел какую-то трансформацию тоже", - поделилась она.


Напомним, ранее Елена высказалась о возможности примирения с мужем после развода. Артисты объявили о разрыве 1 декабря, но сохранили нормальные отношения как родители троих детей. Более того, даже провели семейное время вместе на отдыхе в горах.

