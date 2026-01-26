Олена Кравець зізналася, чи справді розлучилась з чоловіком
Українська акторка та колишня зірка "Кварталу 95" Олена Кравець уперше публічно висловилася про чутки щодо можливого розлучення з чоловіком Сергієм Кравцем.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар артистки у "Люкс ФМ".
Ще восени 2025 року в мережі активно обговорювали, що у подружжя нібито криза у стосунках.
Тепер акторка дала зрозуміти: ситуація в родині справді непроста, однак про розлучення наразі мова не йде.
"Усе складно - як часто пишуть у статусі в мережі. Ми не розлучені - це все, що можу сказати на сьогодні", - зізналася Олена.
Олена Кравець з чоловіком (фото: instagram.com/lennykravets)
Водночас останнім часом Кравець знову підігріла інтерес до теми особистого життя, коли під час розмови про закоханість відповіла коротко й загадково: "Так. У життя".
При цьому акторка не згадала Сергія Кравця, з яким її багато років пов’язує спільне життя та родина.
Нагадаємо, Олена та Сергій Кравці разом понад 20 років й виховують трьох дітей.
Подружжя не виносило сімейні питання в публічний простір, тому і цього разу акторка не стала розкривати подробиці.
Також Кравець відповіла на запитання про те, чи готова вона стати бабусею - акторка сказала категоричне "ні", однак додала, що "на все воля Божа".
