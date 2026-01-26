Олена Кравець зізналася, чи справді розлучилась з чоловіком

Українська акторка та колишня зірка "Кварталу 95" Олена Кравець уперше публічно висловилася про чутки щодо можливого розлучення з чоловіком Сергієм Кравцем.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар артистки у "Люкс ФМ".

Ще восени 2025 року в мережі активно обговорювали, що у подружжя нібито криза у стосунках.

Тепер акторка дала зрозуміти: ситуація в родині справді непроста, однак про розлучення наразі мова не йде.

"Усе складно - як часто пишуть у статусі в мережі. Ми не розлучені - це все, що можу сказати на сьогодні", - зізналася Олена.

Олена Кравець з чоловіком (фото: instagram.com/lennykravets)

Водночас останнім часом Кравець знову підігріла інтерес до теми особистого життя, коли під час розмови про закоханість відповіла коротко й загадково: "Так. У життя".

При цьому акторка не згадала Сергія Кравця, з яким її багато років пов’язує спільне життя та родина.

Нагадаємо, Олена та Сергій Кравці разом понад 20 років й виховують трьох дітей.

Подружжя не виносило сімейні питання в публічний простір, тому і цього разу акторка не стала розкривати подробиці.

Також Кравець відповіла на запитання про те, чи готова вона стати бабусею - акторка сказала категоричне "ні", однак додала, що "на все воля Божа".