Олена Кравець на тлі чуток про розлучення з чоловіком натякнула на нову закоханість

Неділя 25 січня 2026 11:20
UA EN RU
Олена Кравець на тлі чуток про розлучення з чоловіком натякнула на нову закоханість Олена Кравець (скріншот)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська акторка та колишня зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець поділилася особистими роздумами про закоханість і те, що відчуває зараз.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю зірки, яке вона записала сама з собою на YouTube-каналі.

Відповідаючи на запитання, чи закохана вона нині, акторка загадково посміхнулася і сказала: "Так. У життя".

"Хай буде така відповідь", - зазначила Олена.

Під час розмови знаменитість не згадала Сергія Кравця, з яким вона багато років перебуває у шлюбі.

Подружжя рідко з’являлося разом на публіці, через що в мережі час від часу виникали чутки про можливі труднощі в їхніх стосунках.

Олена Кравець на тлі чуток про розлучення з чоловіком натякнула на нову закоханістьОлена Кравець з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/lennykravets)

Раніше акторка також ділилася особистою історією, пов’язаною з її мамою.

"По телефону якось спитала: "Лєнчик, а в тебе є чоловік? Щось я не пам'ятаю". "Є", - збрехала я й засміялася", - розповідала Олена Кравець.

А в інтерв’ю журналістці Маші Єфросиніній у 2021 році, артистка зізнавалася, що переживає із чоловіком непростий період у стосунках.

"Гадаю, що це також було пов'язано із кризою середнього віку і в нього, і в мене. І в нас якось наклалася одна криза на другу. Народилася двійня. Ми не були готові, що це буде ось так. Ми дуже хотіли другу дитину, й коли народилася двійня - це була лавина, й це перевернуло весь наш життєвий уклад", - ділилася акторка.

Що відомо про особисте життя Олени Кравець

Олена та Сергій Кравець знайомі ще з часів студентства у Кривому Розі - тоді вони разом виступали в КВН.

У вересні 2002 року пара офіційно одружилася. Подружжя має трьох дітей: старшу доньку Марію, яка вже розвиває власну кар’єру, а також двійнят Івана та Катерину, які з’явилися на світ у 2016 році.

Попри чутки про можливий розрив, жодних офіційних заяв чи підтверджень від пари наразі не було.

Олена Кравець Зірки шоу-бізнесу Стосунки
