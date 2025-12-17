ua en ru
Як живуть діти Олени Кравець: акторка зізналася, чи впливає на них популярність

Середа 17 грудня 2025 23:06
UA EN RU
Як живуть діти Олени Кравець: акторка зізналася, чи впливає на них популярність Олена Кравець розповіла про виховання своїх дітей (фото: instagram.com/lennykravets)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Акторка та колишня зірка "Кварталу 95" поділилася подробицями виховання своїх дітей. Вона розкрила цінності, які їм прищеплює, та зізналася, чи присутня в родині зірковість.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Кравець "Люкс ФМ".

Чи впливає зірковий статус Кравець на дітей

Олена зазначила, що її популярність практично не впливає на повсякденне життя родини.

"У нас немає водія, окремої автівки з водієм, ми не живемо у великому будинку. У нас трикімнатна квартира, а Маша живе окремо", - зауважила акторка.

Вона пояснила, що діти бачать лише, як важко та багато мама працює.

"Діти просто бачать, що багато працюю, що мені дуже подобається те, що роблю. Останнім часом роблю лише те, у що вірю", - поділилася вона.

Як живуть діти Олени Кравець: акторка зізналася, чи впливає на них популярністьКравець з сином (фото: instagram.com/lennykravets)

У Олени троє дітей - двійнята Іван та Катерина, а також старша донька Маша, з якою вона навіть веде спільний подкаст.

Кравець підкреслила, що намагається прищеплювати дітям людяність, небайдужість, критичне мислення, внутрішню чесність та повагу до почуттів інших.

За її словами, важливо, щоб діти вчилися самостійно приймати рішення та відповідати за них.

Як живуть діти Олени Кравець: акторка зізналася, чи впливає на них популярністьМолодші діти Кравець (фото: instagram.com/lennykravets)

Що відомо про особисте життя Олени Кравець

Олена Кравець заміжня за Сергієм Кравцем, який раніше був виконавчим продюсером "Студії Квартал 95". Вони у шлюбі з 2002 року.

Попри популярність, Олена зберігає приватність і рідко ділиться деталями особистого життя.

У 2022-му році вона покинула "Квартал", аби зосередитися на розвитку власних проєктів.

В листопаді Кравець повідомила про трагедію в сім'ї - померла її мама, Надія Федорівна.

