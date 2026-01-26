ua en ru
Елена Кравец призналась, действительно ли развелась с мужем

Понедельник 26 января 2026 15:40
Елена Кравец призналась, действительно ли развелась с мужем Елена Кравец (фото: kvartal95.com)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская актриса и бывшая звезда "Квартала 95" Елена Кравец впервые публично высказалась о слухах о возможном разводе с мужем Сергеем Кравцом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий артистки в "Люкс ФМ".

Еще осенью 2025 года в сети активно обсуждали, что у супругов якобы кризис в отношениях.

Теперь актриса дала понять: ситуация в семье действительно непростая, однако о разводе пока речь не идет.

"Все сложно - как часто пишут в статусе в сети. Мы не разведены - это все, что могу сказать на сегодня", - призналась Елена.

Елена Кравец призналась, действительно ли развелась с мужемЕлена Кравец с мужем (фото: instagram.com/lennykravets)

В то же время в последнее время Кравец вновь подогрела интерес к теме личной жизни, когда во время разговора о влюбленности ответила коротко и загадочно: "Да. В жизнь".

При этом актриса не упомянула Сергея Кравца, с которым ее много лет связывает совместная жизнь и семья.

Напомним, Елена и Сергей Кравцы вместе более 20 лет и воспитывают троих детей.

Супруги не выносили семейные вопросы в публичное пространство, поэтому и в этот раз актриса не стала раскрывать подробности.

Также Кравец ответила на вопрос о том, готова ли она стать бабушкой - актриса сказала категорическое "нет", однако добавила, что "на все воля Божья".

