"Олександрія" призначила нового тренера: хто рятуватиме віце-чемпіонів від вильоту з УПЛ

16:02 23.03.2026 Пн
2 хв
Іменитий наставник очолив "містян" втретє в кар'єрі
aimg Андрій Костенко
Володимир Шаран (фото ФК "Олександрія")

Керівництво "Олександрії" не забарилося з вибором нового наставника. Лише за кілька годин після відставки Кирила Нестеренка клуб офіційно оголосив про призначення Володимира Шарана. Для 54-річного тренера це вже третє пришестя до команди.

Місія: вижити в еліті

Повернення Шарана відбулося у найскладніший період для клубу за останні роки. "Олександрія", яка минулого сезону під керівництвом Руслана Ротаня виборола "срібло", зараз перебуває у зоні прямого вильоту:

  • 15-те місце у таблиці УПЛ;
  • лише 11 очок після 21 туру;
  • 8 балів відставання від зони перехідних матчів.

У клубі впевнені, що саме Шаран є тією постаттю, яка здатна навести лад.

"Його досвід, характер та розуміння філософії нашої команди – це фундаментальні якості, які потрібні клубу сьогодні", - йдеться в офіційній заяві клубу.

Шаран і "Олександрія"

Новий тренер вже очолював клуб у 2010-2011 та 2013-2021 роках. Він приводив команду до бронзових нагород чемпіонату-2018/19. Також під керівництвом Шарана "містяни" грали в груповому раунді Ліги Європи-2019/20.

Останнім часом фахівець працював з "Олександрією-2" у Другій лізі.

Перший іспит для нового тренерського штабу відбудеться вже після міжнародної паузи. 3 квітня "Олександрія" на виїзді зіграє проти останньої команди УПЛ – "Полтави".

Раніше ми розповіли про ключові події 21-го туру української Прем'єр-ліги.

