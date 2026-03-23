"Александрия" назначила нового тренера: кто будет спасать вице-чемпионов от вылета из УПЛ

Миссия: выжить в элите

Возвращение Шарана произошло в самый сложный период для клуба за последние годы. "Александрия", которая в прошлом сезоне под руководством Руслана Ротаня завоевала "серебро", сейчас находится в зоне прямого вылета:

15-е место в таблице УПЛ;

только 11 очков после 21 тура;

8 баллов отставания от зоны переходных матчей.

В клубе уверены, что именно Шаран является той фигурой, которая способна навести порядок.

"Его опыт, характер и понимание философии нашей команды - это фундаментальные качества, которые нужны клубу сегодня", - говорится в официальном заявлении клуба.

Шаран и "Александрия"

Новый тренер уже возглавлял клуб в 2010-2011 и 2013-2021 годах. Он приводил команду к бронзовым наградам чемпионата-2018/19. Также под руководством Шарана "горожане" играли в групповом раунде Лиги Европы-2019/20.

В последнее время специалист работал с "Александрией-2" во Второй лиге.

Первый экзамен для нового тренерского штаба состоится уже после международной паузы. 3 апреля "Александрия" на выезде сыграет против последней команды УПЛ - "Полтавы".