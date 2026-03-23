RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

"Александрия" назначила нового тренера: кто будет спасать вице-чемпионов от вылета из УПЛ

16:02 23.03.2026 Пн
2 мин
Именитый наставник возглавил "горожан" в третий раз в карьере
aimg Андрей Костенко
Владимир Шаран (фото ФК "Александрия")

Руководство "Александрии" не замедлило с выбором нового наставника. Всего через несколько часов после отставки Кирилла Нестеренко клуб официально объявил о назначении Владимира Шарана. Для 54-летнего тренера это уже третье пришествие в команду.

Миссия: выжить в элите

Возвращение Шарана произошло в самый сложный период для клуба за последние годы. "Александрия", которая в прошлом сезоне под руководством Руслана Ротаня завоевала "серебро", сейчас находится в зоне прямого вылета:

  • 15-е место в таблице УПЛ;
  • только 11 очков после 21 тура;
  • 8 баллов отставания от зоны переходных матчей.

В клубе уверены, что именно Шаран является той фигурой, которая способна навести порядок.

"Его опыт, характер и понимание философии нашей команды - это фундаментальные качества, которые нужны клубу сегодня", - говорится в официальном заявлении клуба.

Шаран и "Александрия"

Новый тренер уже возглавлял клуб в 2010-2011 и 2013-2021 годах. Он приводил команду к бронзовым наградам чемпионата-2018/19. Также под руководством Шарана "горожане" играли в групповом раунде Лиги Европы-2019/20.

В последнее время специалист работал с "Александрией-2" во Второй лиге.

Первый экзамен для нового тренерского штаба состоится уже после международной паузы. 3 апреля "Александрия" на выезде сыграет против последней команды УПЛ - "Полтавы".

Ранее мы рассказали о ключевых событиях 21-го тура украинской Премьер-лиги.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
