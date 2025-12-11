"Це мій хрест": Олег Винник зізнався, чи відчуває провину за смерть батьків

Винник про відчуття провини перед батьками

Співак визнав, що багато років живе з думкою про те, що його професія забрала його від родини та могла вплинути на здоров’я батьків.

"Чесно кажучи, Винник винний у всьому… Я часто і постійно думаю про це. У мене перед батьками цей обов'язок і в якомусь сенсі є почуття вини. Але це не тому, що я сам так обрав. Так, це мій хрест", - каже артист.

Він додав, що навіть якби зараз міг повернути час назад, не впевнений, чи прожив би життя інакше.

Як Винник дізнався про смерть батька

Артист розповів, що найбільший біль - те, що його батько так і не побачив сина на концерті.

За словами співака, батько збирався приїхати на виступ у Білій Церкві, для нього це була особлива подія. Ще напередодні він мав зарізати гуску для сина, аби той використав жир для голосових зв'язок.

Олег пригадує, що той концерт був особливо болісно.

"Мені тоді принесли квітів, подарунків. Були купа велика на сцені. Я ще й сказав на сцені в мікрофон: "Господи, а що сьогодні відбувається? Сьогодні якийсь мій творчий вечір чи концерт все-таки?" Мені якісь ікони привозили з лавровим листям і таке інше", - розповідає він.

Артист дізнався про смерть батька лише після концерту, коли вже їхав додому.

"Зять сказав: "Олеже, не спіши, батько помер о 9:00 ранку". Це був шок і великий біль… Ми приїхали, я привіз усі квіти, які подарували на концерті, і виклав біля труни. А він з усмішкою лежить. Кажу:"Прости мене, що так сталося, що ти не побачив мене на сцені", - розповідає він.

Наступного дня артист мав концерт у Чернігові. На сцені він відчув запах ладану й був упевнений, що це знак присутності батька.

Я кажу: "Господи, па, не побачив ти мене на концерті, зате тепер я знаю, що ти тут". Я носом просто відчув цей запах і все. Так було з батьком", - каже Олег.

Як Винник дізнався про смерть матері

Співак розповів, що до його рідного села приїхала знімальна група, яка без попередження взяла інтерв'ю у його сестри. За її словами, зйомка могла бути прихованою, адже камер вона не бачила.

Журналісти питали про ремонт, пластикові вікна та те, як часто Олег приїжджає додому. Сестра, за словами Винника, була шокована й, зайшовши до хати, одразу розповіла все мамі.

Почувши розповідь доньки, мати впала в стрес і пережила четвертий інсульт. Попри лікування, жінка не змогла оговтатися.

Найболючіше, зізнається артист, те, що він дізнався про її смерть не від родини. Винник розповідає, що був у турі, їхав у автобусі до Тернополя, коли його телефон почав безперервно блимати через новини у ЗМІ.

"Я дізнався від журналістів, що моя мати померла", - говорить він.

Того дня він мав концерт у Тернополі. На сцені Винник став на коліна і присвятив концерт матері. Артист додав, що його мама була сильною жінкою і просила ніколи не скасовувати концертів - навіть за найважчих обставин.

"Мати казала: "Олеже, пообіцяй мені, що ти ніколи не скасуєш жодного концерту. Будь мені здоровий'", - згадує він.