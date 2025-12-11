Винник вперше натякнув на свою хворобу: "Організм не витримує"

Як погіршилося здоров'я Олега Винника

Співак зізнався, що під час активних концертних турів і зйомок часто жертвував власним здоров'ям.

"Коли ти загнаний, у тебе немає часу на здоров'я, бо ти повністю зайнятий, занурений у роботу… Ти роздаєш себе повністю. Це нормально, коли людина займається своєю справою", - зазначає він.

За його словами, іноді фізичні навантаження навіть вимагали скасування концертів, адже Олег Винник принципово не співає під фонограму. Артист додає, що щоденна робота включала не лише концерти, а й зйомки, подорожі, виступи на різних майданчиках без перерв.

"Уявіть: сідаєш у бус, приїжджаєш у готель, ресторан, на майданчик… Закриті території, повітря немає. Після відпрацювання отримуєш максимум 20 хвилин на повноцінне дихання. Організм не витримує", - розповідає Винник.

Хвороби та лікування за кордоном

Співак спростував чутки про те, що виїжджав на лікування за кордон.

"Багато писали, що я поїхав за кордон на лікування. Ні, це неправда. Я поїхав додому, до свого сина. Мав право це зробити", - наголошує він.

Він зазначив, що не хоче називати точні діагнози, аби уникнути спекуляцій і мемів. Хоча на дещо Олег Винник все ж натякнув.

"Настає момент, де ти не ходиш у спортзал. Тоді послаблюються м'язи по хребту і все інше, знову відчуваєш ці травми тощо. Я вже щось відкриваю потихеньку людям", - каже співак.

Що зі здоров'ям Олега Винника

Співак продовжує підтримувати себе у формі за допомогою спорту та сім’ї.

За словами артиста, фізична активність допомагає відновлювати сили та підтримувати працездатність. Він додає, що спорт і дисципліна допомагають уникнути повторного виснаження, підтримують метаболізм і стан м'язів.

Винник наголошує, що труднощі, хвороби та перевтома - лише тимчасові перешкоди, які не зупиняють його.

"Труднощі у всіх є, але вони проходять. Важливо йти вперед і не оглядатися. Це мій шлях і моя відповідальність перед людьми, які приходять на мої концерти", - підсумовує Олег Винник.