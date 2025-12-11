Олег Винник назвав ключовий доказ, що він не тікав з України (відео)

Як Винник зустрів повномасштабне вторгнення

За словами артиста, він приїхав в Україну 13 лютого для роботи й мав повертатися до Берліна 23-го числа, але рейсів вже не було. Перші вибухи застав в орендованому клубному будинку під Києвом разом з дружиною Таюне.

"Лежимо ми в ліжку і Тая каже: "Слухай, щось начебто трусить. По-моєму, війна". А я такий: "Щось я не відчув", - пригадав Олег.

Тоді він вийшов на балкон та помітив "різноманітні вогники" за Києвом.

"Я так голову підіймаю вверх, а там мрячить якийсь дощ. Я такий думаю: лютий місяць, щось мрячить мені на лице. Я рукою так витерся, дивлюся, а вона чорна. У нас білий кахель був. Ногою раз, а там сажа. Я думав, що це нереально. Це якісь торф'яники горять. Зрештою докурив цигарку і такий заходжу: "Тая, ти права, війна", - пригадав співак.

Першим, кому він зателефонував тоді, був партнер по бізнесу Олександр Горбенко, адже "крім нього в Києві нікого не було". Згодом подружжя забрало його родину та разом вирушило на захід країни. Сам чоловік приєднався пізніше.

"Була я, дружина Олександра, теща, донька, собака, коти. Ціла машина забита", - прокоментувала Таюне.

Винник з дружиною розповіли про початок вторгнення (скриншот)

Що сказав Винник про виїзд за кордон

Саме колишній продюсер став одним з тих, хто розповсюдив чутки про нелегальну втечу співака. Сам же він назвав ці заяви абсурдом.

"Той, хто пише, що він зі мною був, мене там бачив. Ні! Як може людина, яка перетинала кордон взагалі у своєму житті, це сказати? Як це можна реально виїхати з нашої країни під якимось пледиком чи в багажнику? Чи це неповага до наших прикордонників?" - заявив артист.

За словами Олега, він мав право на виїзд, адже багато років є резидентом Німеччини. Крім того, ніколи б не став перетинати кордон без належних на те документів.

"Ми виїжджали 27 лютого. Так, один раз був сказав 26-го. Ми мали виїжджати 26-го, але Олександр не приїхав. Але знову повторюю, Олександра з нами в машині не було. 27 лютого ми виїхали, але за офіційними документами, тому що я вже 25 років як резидент Німеччини. Це було законно", - підкреслив він.

А щодо виїзду "під пледиком" чи в "багажнику", то ці закиди Олег назвав нісенітницею.

"Просто уявіть собі ситуацію. Прикордонник паспорти бере і каже: "А що це у вас там під пледиком?" А я такий кажу: "Будь ласка". А він: "О, то це Олег Виник”. Що це за нісенітниця? Як це можна збагнути взагалі? Є закони України, є документи, є зрештою ризики для особи, яка відома на всю країну і пісні якої звучать з кожної праски. Я б на це ніколи не пішов би, якби не мав права переїздити", - пояснив він.

Нагадаємо, чутки про виїзд Винника з'явилися у серпні минулого року. Тоді Горбенко заявив, що 24 лютого 2022 року Винник попросив його сім'ю зачекати, а згодом приїхав з "трьома великими валізами" й вирушив з його родиною за кордон.

За словами продюсера, артист нібито їхав, ховаючись під "синім пледом між сидіннями", бо боявся, що його впізнають і не випустять. Проте родина Винників усі ці закиди детально спростовує в інтерв'ю.