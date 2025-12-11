ua en ru
Олег Винник возвращается? Что означает его большое интервью и изменит ли оно отношение к артисту

Четверг 11 декабря 2025 11:05
Олег Винник возвращается? Что означает его большое интервью и изменит ли оно отношение к артисту Олег Винник (фото: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Олег Винник впервые за долгие годы появляется в большом интервью. И это уже стало информационным взрывом.

Что означает его большое интервью и изменит ли оно отношение к артисту, который несколько лет назад был едва ли не самой популярной звездой нашего шоубиза, - читайте в материале РБК-Украина.

Олег Винник возвращается?

Артист, который когда-то собирал огромные залы и считался одним из самых популярных певцов Украины, почти полностью исчез из публичного пространства после 2022 года. Он избегал выступлений, комментариев, медиа и даже убрал собственные соцсети.

Это молчание породило волну противоречивых мнений: одни до сих пор его обожают, другие - скептические, а кто-то откровенно называет предателем. И сам факт того, что Винник наконец вышел на разговор, стал событием, которое еще до выхода интервью разделило аудиторию еще больше.

Но история артиста не началась с конфликтов. Винник впервые получил славу еще в 2000-х в Германии как оперный певец. Там у него была стабильная карьера, но он решил вернуться в Украину, чтобы стать известным именно как украинский артист.

Все изменила полномасштабная война. В 2022-м певец выехал за границу - и исчез с радаров. Никаких объяснений, никаких заявлений, только спорадические слухи, которые с годами обросли новыми интерпретациями. Для кого-то он просто переживал тяжелый период, для других - убегал "под пледик".

О чем новое интервью Винника

В интервью Юлии Гаюк Винник впервые подробно и откровенно говорит о том, как и почему уехал за границу, кого вывозил в первые дни войны, почему снова начал петь на русском (в Германии, а не в Украине), что с его здоровьем и считает ли себя предателем.

К слову, впервые рядом с ним - его жена Таюне (Таисия Сватко), которая тоже дает свои комментарии, в частности о недооцененности Винника в украинском шоубизнесе и их семейной борьбе за репутацию.

Певец также рассказывает о помощи ВСУ, проблемах с гражданством, конфликтах с коллегами, долге и недоразумениях с Олей Поляковой, а также о том, почему он решил переводить собственные хиты на немецкий и ищет ли там новую карьеру.

Но больше всего интересует другое: почему он молчал все эти годы и почему заговорил сейчас? И сможет ли одно интервью поставить точку в многолетних упреках?

Это "возвращение" точно не пройдет бесшумно (как минимум в соцсетях). Однако ответ на вопрос "хорошо это или плохо?" - будет зависеть только от того, что каждый услышит в интервью и какое впечатление оставит о кумире "волчиц".

