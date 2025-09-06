Усик підтримав поранених воїнів у шпиталі Дніпра: емоційне відео

Абсолютний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик відвідав лікарню імені Мечнікова у Дніпрі, де лікуються поранені військові.

"Велич – у простоті та людяності. Олександр Усик. Він став великим чемпіоном, але поводиться як рівний із рівними. Зі щирою повагою до поранених Героїв. Сотні чекали лише фото й автографів, а отримали ще й справжню українську любов", – написав у соціальній мережі Сергій Риженко, який також опублікував відео зустрічі.

Чемпіон поспілкувався з пораненими воїнами, побажав їм якнайшвидшого одужання, зробив спільні фото та залишив автографи.

Раніше ми писали про візит Усика до військових, які проходять реабілітацію в медичному центрі Національної гвардії України.

