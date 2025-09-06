ua en ru
Сб, 06 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Усик підтримав поранених воїнів у шпиталі Дніпра: емоційне відео

Дніпро, Субота 06 вересня 2025 14:53
UA EN RU
Усик підтримав поранених воїнів у шпиталі Дніпра: емоційне відео Фото: Олександр Усик (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Абсолютний чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик відвідав лікарню імені Мечнікова у Дніпрі, де лікуються поранені військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку у Facebook генерального директора медичного закладу Сергія Риженка.

Велич – у простоті та людяності

Чемпіон поспілкувався з пораненими воїнами, побажав їм якнайшвидшого одужання, зробив спільні фото та залишив автографи.

"Велич – у простоті та людяності. Олександр Усик. Він став великим чемпіоном, але поводиться як рівний із рівними. Зі щирою повагою до поранених Героїв. Сотні чекали лише фото й автографів, а отримали ще й справжню українську любов", – написав у соціальній мережі Сергій Риженко, який також опублікував відео зустрічі.

Раніше ми писали про візит Усика до військових, які проходять реабілітацію в медичному центрі Національної гвардії України.

Також читайте, хто і як зі спортсменів розвиває бренд України у світі сьогодні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бокс Олександр Усик
Новини
Зеленський у Парижі, Путін у Китаї - головне про переговори за тиждень
Зеленський у Парижі, Путін у Китаї - головне про переговори за тиждень
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії