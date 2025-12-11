Оголошено переможців MEGOGO MUSIC AWARDS 2025

У четвер, 11 грудня, відбулася музична премія MEGOGO MUSIC AWARDS 2025. В межах церемонії методом голосування були визнані найкращі артисти, гурти та їхні роботи.
РБК-Україна розповідає, які артисти стали тріумфаторами музичної премії.
Переможців визначали за комбінованою системою, до якої входили оцінка журі та громадська підтримка. 50% балів присуджувало журі, 25% - голосування на сайті премії, а ще 25% - це внески глядачів у формі донатів, де найбільші пожертви додавали номінантам максимальний бал.
Церемонія нагородження проходила 11 грудня в Києві. Ведучим події був Альберт Цукренко.
