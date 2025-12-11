Объявлены победители MEGOGO MUSIC AWARDS 2025

В четверг, 11 декабря, состоялась музыкальная премия MEGOGO MUSIC AWARDS 2025. В рамках церемонии методом голосования были признаны лучшие артисты, группы и их работы.
РБК-Украина рассказывает, какие артисты стали триумфаторами музыкальной премии.
Победителей определяли по комбинированной системе, в которую входили оценка жюри и общественная поддержка. 50% баллов присуждало жюри, 25% - голосование на сайте премии, а еще 25% - это взносы зрителей в форме донатов, где самые большие пожертвования добавляли номинантам максимальный балл.
Церемония награждения проходила 11 декабря в Киеве. Ведущим события был Альберт Цукренко.
