Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Объявлены победители MEGOGO MUSIC AWARDS 2025

Победители MEGOGO MUSIC AWARDS 2025 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

В четверг, 11 декабря, состоялась музыкальная премия MEGOGO MUSIC AWARDS 2025. В рамках церемонии методом голосования были признаны лучшие артисты, группы и их работы.

РБК-Украина рассказывает, какие артисты стали триумфаторами музыкальной премии.

Победители MEGOGO MUSIC AWARDS 2025

  • Новая волна поп-музыки - АЗИЗА
  • Поп-артист - BRYKULETS
  • Клип года - DakhaBrakha на песню "9 nedilechok", режиссер - Даша Ши
  • Инди-группа - Ziferblat
  • Мини-альбом года - Саша Чемеров с EP Dymna Sumish
  • Инди-артист - Phil It
  • Альбом года - Палиндром и его "Машина для трансляції снів"
  • Возвращение года - Виталий Козловский
  • Прорыв года - Шугар
  • Хип-хоп альбом года - Рома Майк и его "Таврія демо"
  • Музыка свободной страны - Alice Change с песней "Бабл-ті"
  • Колаба года - Jerry Heil, MONATIK и Евгений Хмара с песней "Вымолил"
  • Колаба года - KRYLATA и GORIM! с песней "Зорепад"
  • Новая волна: инди-группа - "світанок блакитний"
  • Новая волна: инди-артистка - SESTRO
  • Новая волна: инди-артистка - Anna Petrash
  • Музыка, которая влюбляет - Ульяна Шуба
  • Шоукейс года - MONATIK
  • Музыка, конвертированная в помощь - temstime
  • Самое масштабное шоу - Артем Пивоваров

Как проходило голосование за победителей

Победителей определяли по комбинированной системе, в которую входили оценка жюри и общественная поддержка. 50% баллов присуждало жюри, 25% - голосование на сайте премии, а еще 25% - это взносы зрителей в форме донатов, где самые большие пожертвования добавляли номинантам максимальный балл.

Церемония награждения проходила 11 декабря в Киеве. Ведущим события был Альберт Цукренко.

