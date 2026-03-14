Оголошені переможці MUZVAR AWARDS 2025: DREVO, Шугар і не тільки

Стали відомі імена переможців премії MUZVAR AWARDS 2025. Цього разу серед лауреатів опинилися молоді артисти, автори пісень та режисери.
РБК-Україна ділиться повним списком переможців з посиланням на Telegram "Музвар".
Найкраща нова пісня - "Смарагдове небо" від DREVO
Найкращі нові імена рок-музики - THE ARMO
Найкращі нові імена альтернативної музики - Shmiska
Найкращі нові імена естради - ШУГАР
Найкращий переспів - Віталій Козловський з піснею "Пінаколада"
Найкращі нові імена поп-музики - DREVO
Найкращий автор - Саша Норова, Михайло Клименко за пісню "Ау Ау" від ADAM & SASHA NOROVA
Найкращий саунд - Пилип Коляденко за трек "Міцно" від Phil It
Найкращий автор відеоконтенту - Герман Нєнов за кліп Джамали на пісню ARAFAT DAĞINDAN
Найкраща творча співпраця - Jerry Heil, YARMAK "З якого ти поверху неба"
Найрезонансніші події загальнонаціонального рівня (на території України) - Шоу-кейс від MONATIK "IV"
Музична журналістика - Наталія Тур
Музичний діджитал-спадок - "Яремчук: Незрівнянний світ краси" від Артема Григоряна, Марії Яремчук та Максима Сердюка
Найкраща менеджмент-колаборація - pomitni
Найактивніший фан-клуб - DOROFEEVA
Українська премія була заснована у 2021 році. Метою є популяризація української музики, підтримка молодих та відомих артистів, а також об'єднання креативної індустрії.
Цьогорічна церемонія відбулася 14 березня у Палаці Спорту у кілька етапів. Спочатку були відкриття дверей та зірковий хідник, потім - церемонія оголошення переможців, концертна частина та дискотека.