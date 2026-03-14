UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Оголошені переможці MUZVAR AWARDS 2025: DREVO, Шугар і не тільки

19:10 14.03.2026 Сб
2 хв
Серед лауреатів - нові зірки української сцени, відомі артисти та автори, чиї пісні стали найпомітнішими
aimg Сюзанна Аль Маріді
Переможці MUZVAR AWARDS 2025 (колаж: РБК-Україна)

Стали відомі імена переможців премії MUZVAR AWARDS 2025. Цього разу серед лауреатів опинилися молоді артисти, автори пісень та режисери.

РБК-Україна ділиться повним списком переможців з посиланням на Telegram "Музвар".

Переможці MUZVAR AWARDS 2025

Найкраща нова пісня - "Смарагдове небо" від DREVO

Найкращі нові імена рок-музики - THE ARMO

Найкращі нові імена альтернативної музики - Shmiska

Найкращі нові імена естради - ШУГАР

Найкращий переспів - Віталій Козловський з піснею "Пінаколада"

Найкращі нові імена поп-музики - DREVO


Найкращий автор - Саша Норова, Михайло Клименко за пісню "Ау Ау" від ADAM & SASHA NOROVA

Найкращий саунд - Пилип Коляденко за трек "Міцно" від Phil It

Найкращий автор відеоконтенту - Герман Нєнов за кліп Джамали на пісню ARAFAT DAĞINDAN

Найкраща творча співпраця - Jerry Heil, YARMAK "З якого ти поверху неба"


Найрезонансніші події загальнонаціонального рівня (на території України) - Шоу-кейс від MONATIK "IV"

Музична журналістика - Наталія Тур

Музичний діджитал-спадок - "Яремчук: Незрівнянний світ краси" від Артема Григоряна, Марії Яремчук та Максима Сердюка

Найкраща менеджмент-колаборація - pomitni

Найактивніший фан-клуб - DOROFEEVA


Що відомо про премію MUZVAR AWARDS

Українська премія була заснована у 2021 році. Метою є популяризація української музики, підтримка молодих та відомих артистів, а також об'єднання креативної індустрії.

Цьогорічна церемонія відбулася 14 березня у Палаці Спорту у кілька етапів. Спочатку були відкриття дверей та зірковий хідник, потім - церемонія оголошення переможців, концертна частина та дискотека.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
