Объявлены победители MUZVAR AWARDS 2025: DREVO, Шугар и не только

Стали известны имена победителей премии MUZVAR AWARDS 2025. На этот раз среди лауреатов оказались молодые артисты, авторы песен и режиссеры.
РБК-Украина делится полным списком победителей со ссылкой на Telegram "Музвар".
Лучшая новая песня - "Изумрудное небо" от DREVO
Лучшие новые имена рок-музыки - THE ARMO
Лучшие новые имена альтернативной музыки - Shmiska
Лучшие новые имена эстрады - ШУГАР
Лучший перепев - Виталий Козловский с песней "Пинаколада"
Лучшие новые имена поп-музыки - DREVO
Лучший автор - Саша Норова, Михаил Клименко за песню "Ау Ау" от ADAM & SASHA NOROVA
Лучший саунд - Филипп Коляденко за трек "Міцно" от Phil It
Лучший автор видеоконтента - Герман Ненов за клип Джамалы на песню ARAFAT DAĞINDAN
Лучшее творческое сотрудничество - Jerry Heil, YARMAK "С какого ты этажа неба"
Самые резонансные события общенационального уровня (на территории Украины) - Шоу-кейс от MONATIK "IV"
Музыкальная журналистика - Наталья Тур
Музыкальное диджитал-наследие - "Яремчук: Незрівнянний світ краси" от Артема Григоряна, Марии Яремчук и Максима Сердюка
Лучшая менеджмент-коллаборация - pomitni
Самый активный фан-клуб - DOROFEEVA
Украинская премия была основана в 2021 году. Целью является популяризация украинской музыки, поддержка молодых и известных артистов, а также объединение креативной индустрии.
В этом году церемония прошла 14 марта в Дворце спорта и состояла из нескольких этапов. Сначала было открытие дверей и звездная дорожка, а затем - церемония объявления победителей, концертная часть и дискотека.