RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Объявлены победители MUZVAR AWARDS 2025: DREVO, Шугар и не только

19:10 14.03.2026 Сб
2 мин
Среди лауреатов - новые звезды украинской сцены, известные артисты и авторы, чьи песни стали самыми заметными
aimg Сюзанна Аль Мариди
Победители MUZVAR AWARDS 2025 (коллаж: РБК-Украина)

Стали известны имена победителей премии MUZVAR AWARDS 2025. На этот раз среди лауреатов оказались молодые артисты, авторы песен и режиссеры.

РБК-Украина делится полным списком победителей со ссылкой на Telegram "Музвар".

Больше интересного: Сколько денег принес хит "Пес Патрон"

Победители MUZVAR AWARDS 2025

Лучшая новая песня - "Изумрудное небо" от DREVO

Лучшие новые имена рок-музыки - THE ARMO

Лучшие новые имена альтернативной музыки - Shmiska

Лучшие новые имена эстрады - ШУГАР

Лучший перепев - Виталий Козловский с песней "Пинаколада"

Лучшие новые имена поп-музыки - DREVO


Лучший автор - Саша Норова, Михаил Клименко за песню "Ау Ау" от ADAM & SASHA NOROVA

Лучший саунд - Филипп Коляденко за трек "Міцно" от Phil It

Лучший автор видеоконтента - Герман Ненов за клип Джамалы на песню ARAFAT DAĞINDAN

Лучшее творческое сотрудничество - Jerry Heil, YARMAK "С какого ты этажа неба"


Самые резонансные события общенационального уровня (на территории Украины) - Шоу-кейс от MONATIK "IV"

Музыкальная журналистика - Наталья Тур

Музыкальное диджитал-наследие - "Яремчук: Незрівнянний світ краси" от Артема Григоряна, Марии Яремчук и Максима Сердюка

Лучшая менеджмент-коллаборация - pomitni

Самый активный фан-клуб - DOROFEEVA


Что известно о премии MUZVAR AWARDS

Украинская премия была основана в 2021 году. Целью является популяризация украинской музыки, поддержка молодых и известных артистов, а также объединение креативной индустрии.

В этом году церемония прошла 14 марта в Дворце спорта и состояла из нескольких этапов. Сначала было открытие дверей и звездная дорожка, а затем - церемония объявления победителей, концертная часть и дискотека.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости шоу-бизнесаЗвезды шоу-бизнесаЗвёзды