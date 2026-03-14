Объявлены победители MUZVAR AWARDS 2025: DREVO, Шугар и не только

Победители MUZVAR AWARDS 2025

Лучшая новая песня - "Изумрудное небо" от DREVO

Лучшие новые имена рок-музыки - THE ARMO

Лучшие новые имена альтернативной музыки - Shmiska

Лучшие новые имена эстрады - ШУГАР

Лучший перепев - Виталий Козловский с песней "Пинаколада"

Лучшие новые имена поп-музыки - DREVO



Лучший автор - Саша Норова, Михаил Клименко за песню "Ау Ау" от ADAM & SASHA NOROVA

Лучший саунд - Филипп Коляденко за трек "Міцно" от Phil It

Лучший автор видеоконтента - Герман Ненов за клип Джамалы на песню ARAFAT DAĞINDAN

Лучшее творческое сотрудничество - Jerry Heil, YARMAK "С какого ты этажа неба"



Самые резонансные события общенационального уровня (на территории Украины) - Шоу-кейс от MONATIK "IV"

Музыкальная журналистика - Наталья Тур

Музыкальное диджитал-наследие - "Яремчук: Незрівнянний світ краси" от Артема Григоряна, Марии Яремчук и Максима Сердюка

Лучшая менеджмент-коллаборация - pomitni

Самый активный фан-клуб - DOROFEEVA



Что известно о премии MUZVAR AWARDS

Украинская премия была основана в 2021 году. Целью является популяризация украинской музыки, поддержка молодых и известных артистов, а также объединение креативной индустрии.

В этом году церемония прошла 14 марта в Дворце спорта и состояла из нескольких этапов. Сначала было открытие дверей и звездная дорожка, а затем - церемония объявления победителей, концертная часть и дискотека.