"Антитіла" здійснили мрію юного гітариста просто на сцені: зворушливе відео

19:16 12.03.2026 Чт
2 хв
Шестикласник спочатку розплакався, але потім вразив грою на гітарі
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Антитіла" здійснили мрію юного гітариста просто на сцені: зворушливе відео Тарас Тополя на концерті у Львові (колаж: РБК-Україна)

Тарас Тополя вразив мережу відео з концерту гурту "Антитіла". Під час виступу у Львівській опері хлопчик Влад, який навчається у шостому класі, вийшов на сцену та вразив грою на гітарі.

Як повідомляє РБК-Україна, відповідний ролик з'явився на сторінці музиканта у Facebook.

Більше цікавого: Олена Тополя назвала найскладніший момент розлучення

Як гурт "Антитіла" здійснив мрію шестикласника

Під час концерту до гурту із залу звернувся хлопчик. Він попросив дозволу зіграти разом із музикантами на гітарі пісню "Вдома". Та коли отримав слово, настільки розхвилювався, що розплакався на місці.

"Мрію зіграти з вами "Вдома" на гітарі, дуже дуже… І розплакався. Це сталося всередині концерту, між піснями. А вже за годину Влад роздавав року прямо зі сцени і епічно завершив концерт. Мрієш? Дій! Так працює. Львів, дякуємо!" - підписав відео фронтмен колективу.

У фіналі виступу Тарас запросив хлопчика на сцену. Коли він вийшов із гітарою, зал завмер - настільки впевнено він заграв.

Під час спілкування з'ясувалося, що юний гітарист родом зі Львова і займається музикою переважно сам, інколи бере уроки у вчителя.

Пісню "Вдома" він вивчив, аби підтримати нових друзів - дітей-переселенців з Херсону та Донбасу.

Що відомо про концерт гурту "Антитіла"

У Львові концерт пройшов з неймовірним успіхом - квитків не було вже за тиждень до події. У бажаючих є можливість потрапити на велике шоу в Києві - у Палаці спорту 20, 21 та 22 березня.

"Антитіла" готують перфоманс європейського рівня - багаторівневу конструкцію у формі ключа, сценографію із задіянням десятків LED-площин та екранів, щоб досягнути 360° візуального ефекту.

Крім того, навколо артистів створять простір, який постійно змінюватиметься під час виступу, а також задіють велику кількість спецефектів.

Для реалізації постановки до Києва везуть світлове обладнання з Європи, яке використовується в шоу світових зірок. Окремий акцент команда робить на аналоговому звуці.

&quot;Антитіла&quot; здійснили мрію юного гітариста просто на сцені: зворушливе відеоВ Києві пройде концерт гурту "Антитіла" (фото: пресслужба)

По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: Зеленський анонсував нові виплати
