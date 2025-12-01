Одноклубник Забарного відібрав у Ямаля звання головного таланту Європи

Півзахисник французького ПСЖ Дезіре Дуе став володарем престижної нагороди Golden Boy 2025, яку щороку присуджують найкращому молодому футболісту Європи віком до 21 року. Церемонія відбулася 1 грудня в Турині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х премії .

Перший з ПСЖ та четвертий – із Франції

20-річний хавбек пережив проривний сезон у складі ПСЖ, з яким виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, а також усі головні турніри у Франції.

Дуе випередив 24 інших претендентів на трофей, серед яких, зокрема – Естевао із "Челсі", Арда Гюлер та Дін Хейсен із "Реала" та Пау Кубарсі із "Барселони".

Внесок Дуе в рекордний рік клубу зробив його першим представником ПСЖ, який здобув Golden Boy.

Загалом він четвертий француз, що виграв престижну премію. Раніше її здобували: Поль Погба (2013 рік), Антоні Марсьяль (2015) та Кіліан Мбаппе (2017).

"Це нагорода всієї команди"

Отримуючи трофей, Дуе підкреслив, що особисте досягнення стало можливим завдяки спільній роботі всередині клубу.

"Я переповнений гордістю та радістю. Це результат командної роботи – моїх партнерів, тренера, персоналу та всіх, хто підтримує клуб. Особливо хочу подякувати президенту Нассеру Аль-Хелаїфі, який повірив у мене та привів до ПСЖ. Без них я б не отримав цю нагороду", – сказав переможець.

Премія Golden Boy: що відомо

Заснована італійським виданням Tuttosport у 2003 році. Першим володарем став нідерландський футболіст Рафаел ван дер Варт з амстердамського "Аякса".

Серед переможців за 22 роки існування нагороди були: Вейн Руні, Ліонель Мессі, Сеск Фабрегас, Ерлінг Холанд та інші.

Минулого року відзнаку отримав Ламін Ямаль з "Барселони". За віком він міг би потрапити до числа претендентів і цьогоріч. Але за правилами, футболіст, що вже отримав премію, не може претендувати на неї повторно.