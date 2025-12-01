Одноклубник Забарного отобрал у Ямаля звание главного таланта Европы
Полузащитник французского ПСЖ Дезире Дуэ стал обладателем престижной награды Golden Boy 2025, которую ежегодно присуждают лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года. Церемония состоялась 1 декабря в Турине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х премии.
Первый из ПСЖ и четвертый - из Франции
20-летний хавбек пережил прорывной сезон в составе ПСЖ, с которым выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также все главные турниры во Франции.
Дуэ опередил 24 других претендентов на трофей, среди которых, в частности - Эстевао из "Челси", Арда Гюлер и Дин Хейсен из "Реала" и Пау Кубарси из "Барселоны".
Вклад Дуэ в рекордный год клуба сделал его первым представителем ПСЖ, который получил Golden Boy.
В целом он четвертый француз, выигравший престижную премию. Ранее ее получали: Поль Погба (2013 год), Антони Марсьяль (2015) и Килиан Мбаппе (2017).
"Это награда всей команды"
Получая трофей, Дуэ подчеркнул, что личное достижение стало возможным благодаря совместной работе внутри клуба.
"Я переполнен гордостью и радостью. Это результат командной работы - моих партнеров, тренера, персонала и всех, кто поддерживает клуб. Особенно хочу поблагодарить президента Нассера Аль-Хелаифи, который поверил в меня и привел в ПСЖ. Без них я бы не получил эту награду", - сказал победитель.
Премия Golden Boy: что известно
Основана итальянским изданием Tuttosport в 2003 году. Первым обладателем стал нидерландский футболист Рафаэл ван дер Варт из амстердамского "Аякса".
Среди победителей за 22 года существования награды были: Уэйн Руни, Лионель Месси, Сеск Фабрегас, Эрлинг Холанд и другие.
В прошлом году награду получил Ламин Ямаль из "Барселоны". По возрасту он мог бы попасть в число претендентов и в этот раз. Но по правилам, футболист, который уже получил премию, не может претендовать на нее повторно.
Ранее мы написали, что Месси побил рекорд, который не могли преодолеть десятилетиями.
Также узнайте об анонсированном возвращении Михаила Мудрика после отстранения из-за допинга.