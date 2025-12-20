"Одне слово - вдячна". Олена Тополя вперше заговорила про життя після розлучення

Що сказала Олена Тополя про свій стан після розлучення

Артистка розквітла та активно працює над розвитком власної творчості. Нещодавно вона презентувала пісню "25 годин", яка вирізняється особливим роковим звучанням.

Коментуючи зміни після оголошення розлучення, Олена зізналася, яким одним словом може описати свої теперішні відчуття.

"Напевно, одне слово - це вдячна. Всім за все. Я думаю, що дуже багато українців з початку війни у 2014 році та особливо після повномасштабного вторгнення прожили дуже глибокі зміни, якісь трансформаційні періоди, які тільки через стрес можеш зрозуміти", - поділилася вона.

Олена Тополя про відчуття після розлучення (скриншот)

Зірка не стала детально коментувати причини розриву з чоловіком. Лише зазначила, що сприймає це як закономірний етап життя.

"Стається так, як має статися. Я не можу і не хочу коментувати. Ми все написали, все сказали", - зауважила вона.

Водночас Олена поділилася, що вони з Тарасом зберегли гарні взаємини як батьки трьох дітей. Ба більше, скоро разом відправляться на відпочинок.

"Ми як батьки нікуди не поділися. Стараємося комунікувати. В нас і відпочинок разом буде. Ми їдемо з дітками в гори, будемо кататися на лижах, сноубордах", - розповіла вона.

Олена та Тарас Тополі з дітьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Як діти сприйняли розлучення батьків

Сама новина про розрив є складною для дітей, однак, як вважає Олена, ключову роль тут відіграє поведінка батьків.

"Коли батьки транслюють повагу одне до одного та хороше дружнє відношення і комунікацію заради дітей, то, може, навіть більше їм так сподобається, що тут більше все про них", - зазначила вона.



Що відомо про розлучення Олени та Тараса Тополі

Нагадаємо, про рішення розлучитися зіркова пара повідомила 1 грудня у соцмережах, наголосивши, що воно було зваженим і спільним.

Вони вирішили рухатися далі як окремі особистості, але залишилися партнерами у вихованні трьох дітей.

За словами артистки, вони справедливо врегулювали всі питання щодо майна та фінансового забезпечення дітей.

Як стало відомо згодом, провадження про розлучення було зареєстровано 3 грудня, а позивачем у справі виступає Тарас.