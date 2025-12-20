"Одно слово - благодарна". Елена Тополя впервые заговорила о жизни после развода

Что сказала Елена Тополя о своем состоянии после развода

Артистка расцвела и активно работает над развитием собственного творчества. Недавно она презентовала песню "25 годин", которая отличается особым роковым звучанием.

Комментируя изменения после объявления развода, Елена призналась, каким одним словом может описать свои нынешние ощущения.

"Наверное, одно слово - это благодарна. Всем за все. Я думаю, что очень много украинцев с начала войны в 2014 году и особенно после полномасштабного вторжения прожили очень глубокие изменения, какие-то трансформационные периоды, которые только через стресс можешь понять", - поделилась она.

Елена Тополя об ощущениях после развода (скриншот)

Звезда не стала детально комментировать причины разрыва с мужем. Лишь отметила, что воспринимает это как закономерный этап жизни.

"Происходит так, как должно произойти. Я не могу и не хочу комментировать. Мы все написали, все сказали", - отметила она.

В то же время Елена поделилась, что они с Тарасом сохранили хорошие отношения как родители троих детей. Более того, скоро вместе отправятся на отдых.

"Мы как родители никуда не делись. Стараемся коммуницировать. У нас и отдых вместе будет. Мы едем с детьми в горы, будем кататься на лыжах, сноубордах", - рассказала она.

Елена и Тарас Тополи с детьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Как дети восприняли развод родителей

Сама новость о разрыве является сложной для детей, однако, как считает Елена, ключевую роль здесь играет поведение родителей.

"Когда родители транслируют уважение друг к другу и хорошее дружеское отношение и коммуникацию ради детей, то, может, даже больше им так понравится, что здесь больше все о них", - отметила она.



Что известно о разводе Елены и Тараса Тополи

Напомним, о решении расстаться звездная пара сообщила 1 декабря в соцсетях, отметив, что оно было взвешенным и совместным.

Они решили двигаться дальше как отдельные личности, но остались партнерами в воспитании троих детей.

По словам артистки, они справедливо урегулировали все вопросы относительно имущества и финансового обеспечения детей.

Как стало известно впоследствии, производство о разводе было зарегистрировано 3 декабря, а истцом по делу выступает Тарас.