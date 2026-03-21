Одна хиба перекреслила все: Віталій Мандзин видав свою найбільш емоційну гонку сезону

Тріллер у чоловічому персьюті: Мандзин зупинився за крок до топ-15

Єдиним представником України у чоловічій гонці став Віталій Мандзин, який стартував з 17-го місця.

Початок дистанції виявився для українця надзвичайно успішним: завдяки бездоганній стрільбі на перших рубежах він зумів піднятися на 11-ту позицію, а згодом навіть увійшов до вісімки найкращих.

Проте залік зіпсувала одна затримка на вогневому рубежі - коло штрафу відкинуло Віталія назад.

На фінальному відрізку дистанції Мандзин не втримав темп конкурентів і завершив змагання на 18-му місці.

Доля золота вирішувалася у неймовірному протистоянні норвежця Штурли Легрейда та француза Еріка Перро.

Спортсмени фінішували одночасно, і лише техніка фотофінішу віддала перемогу представнику Норвегії. Бронзову нагороду виборов Емільєн Жаклен.

Кубок світу. Персьют. Чоловіки:

Штурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+0) 30:31.4 Ерік Перро (Франція, 0+0+0+0) +0.0 Емільєн Жаклен (Франція, 0+1+0+1) +1:11.2 Мартін Понсілуома (Швеція, 0+2+0+1) +1:25.3 Йоган-Олав Ботн (Норвегія, 0+0+1+0) +1:34.1 Ветле Крістіансен (Норвегія, 2+1+0+0) +2:18.2

...

18. Віталій Мандзин (Україна, 0+0+0+1) +2:51.9

Жіноча гонка: Меркушина та Дмитренко в очках

У жіночому протистоянні Україну представляли Олександра Меркушина (яка мала 14-й стартовий номер) та Христина Дмитренко.

Обидві спортсменки на початку гонки демонстрували суттєвий прогрес: Меркушина трималася поблизу першої десятки, а Дмитренко відіграла одразу 15 сходинок після першої половини дистанції.

Ключовим моментом для Олександри став останній візит на стрільбище. Два промахи відкинули її за межі двадцятки, і в підсумку вона фінішувала 32-ю.

Христина Дмитренко, попри майже ідеальну влучність (лише одна хиба), завершила гонку на 44-му рядку.

Перемогу святкувала шведка Ганна Еберг, яка у важкій боротьбі випередила лідерку сезону Жюлію Сімон на пів секунди. Трійку призерок замкнула Ельвіра Еберг.

Кубок світу. Персьют. Жінки:

Ганна Еберг (Швеція, 2+0+0+1) 30:14.0 Жюлія Сімон (Франція, 0+0+0+1) +0.5 Ельвіра Еберг (Швеція, 1+0+0+0) +23.2 Лу Жанмонно (Франція, 1+0+0+0) +57.2 Ліза Віттоцці (Італія, 2+2+1+0) +1:09.7 Ванесса Фойгт (Німеччина, 0+0+0+0) +1:12.0

...