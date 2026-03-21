Одна хиба перекреслила все: Віталій Мандзин видав свою найбільш емоційну гонку сезону

У норвезькому Голменколлені підійшли до завершення чоловічі та жіночі гонки переслідування в межах заключного етапу Кубка світу. Українські біатлоністи продемонстрували активну боротьбу за топ-позиції.
Єдиним представником України у чоловічій гонці став Віталій Мандзин, який стартував з 17-го місця.
Початок дистанції виявився для українця надзвичайно успішним: завдяки бездоганній стрільбі на перших рубежах він зумів піднятися на 11-ту позицію, а згодом навіть увійшов до вісімки найкращих.
Проте залік зіпсувала одна затримка на вогневому рубежі - коло штрафу відкинуло Віталія назад.
На фінальному відрізку дистанції Мандзин не втримав темп конкурентів і завершив змагання на 18-му місці.
Доля золота вирішувалася у неймовірному протистоянні норвежця Штурли Легрейда та француза Еріка Перро.
Спортсмени фінішували одночасно, і лише техніка фотофінішу віддала перемогу представнику Норвегії. Бронзову нагороду виборов Емільєн Жаклен.
У жіночому протистоянні Україну представляли Олександра Меркушина (яка мала 14-й стартовий номер) та Христина Дмитренко.
Обидві спортсменки на початку гонки демонстрували суттєвий прогрес: Меркушина трималася поблизу першої десятки, а Дмитренко відіграла одразу 15 сходинок після першої половини дистанції.
Ключовим моментом для Олександри став останній візит на стрільбище. Два промахи відкинули її за межі двадцятки, і в підсумку вона фінішувала 32-ю.
Христина Дмитренко, попри майже ідеальну влучність (лише одна хиба), завершила гонку на 44-му рядку.
Перемогу святкувала шведка Ганна Еберг, яка у важкій боротьбі випередила лідерку сезону Жюлію Сімон на пів секунди. Трійку призерок замкнула Ельвіра Еберг.
