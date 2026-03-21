Один промах перечеркнул все: Виталий Мандзин выдал свою самую эмоциональную гонку сезона

В норвежском Холменколлене подошли к завершению мужские и женские гонки преследования в рамках заключительного этапа Кубка мира. Украинские биатлонисты продемонстрировали активную борьбу за топ-позиции.
Единственным представителем Украины в мужской гонке стал Виталий Мандзин, который стартовал с 17-го места.
Начало дистанции оказалось для украинца чрезвычайно успешным: благодаря безупречной стрельбе на первых рубежах он сумел подняться на 11-ю позицию, а затем даже вошел в восьмерку лучших.
Однако зачет испортила одна задержка на огневом рубеже - круг штрафа отбросил Виталия назад.
На финальном отрезке дистанции Мандзин не удержал темп конкурентов и завершил соревнования на 18-м месте.
Судьба золота решалась в невероятном противостоянии норвежца Штурлы Легрейда и француза Эрика Перро.
Спортсмены финишировали одновременно, и только техника фотофиниша отдала победу представителю Норвегии. Бронзовую награду завоевал Эмильен Жаклен.
...
В женском противостоянии Украину представляли Александра Меркушина (которая имела 14-й стартовый номер) и Кристина Дмитренко.
Обе спортсменки в начале гонки демонстрировали существенный прогресс: Меркушина держалась вблизи первой десятки, а Дмитренко отыграла сразу 15 ступенек после первой половины дистанции.
Ключевым моментом для Александры стал последний визит на стрельбище. Два промаха отбросили ее за пределы двадцатки, и в итоге она финишировала 32-й.
Кристина Дмитренко, несмотря на почти идеальную меткость (всего один промах), завершила гонку на 44-й строчке.
Победу праздновала шведка Анна Эберг, которая в тяжелой борьбе опередила лидера сезона Жюлию Симон на полсекунды. Тройку призерок замкнула Эльвира Эберг.
...
