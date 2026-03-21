Одна хиба перекреслила все: Віталій Мандзин видав свою найбільш емоційну гонку сезону

18:36 21.03.2026 Сб
Українець ледь не заїхав у топ-10 - усе йшло ідеально, поки не втрутилася одна деталь
aimg Катерина Урсатій
Віталій Мандзин (фото: instsgram.com.vitalii.mandzyn)

У норвезькому Голменколлені підійшли до завершення чоловічі та жіночі гонки переслідування в межах заключного етапу Кубка світу. Українські біатлоністи продемонстрували активну боротьбу за топ-позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Читайте також: Турбулентний фінал сезону: результати України в заключних естафетах біатлонного Кубка світу

Тріллер у чоловічому персьюті: Мандзин зупинився за крок до топ-15

Єдиним представником України у чоловічій гонці став Віталій Мандзин, який стартував з 17-го місця.

Початок дистанції виявився для українця надзвичайно успішним: завдяки бездоганній стрільбі на перших рубежах він зумів піднятися на 11-ту позицію, а згодом навіть увійшов до вісімки найкращих.

Проте залік зіпсувала одна затримка на вогневому рубежі - коло штрафу відкинуло Віталія назад.

На фінальному відрізку дистанції Мандзин не втримав темп конкурентів і завершив змагання на 18-му місці.

Доля золота вирішувалася у неймовірному протистоянні норвежця Штурли Легрейда та француза Еріка Перро.

Спортсмени фінішували одночасно, і лише техніка фотофінішу віддала перемогу представнику Норвегії. Бронзову нагороду виборов Емільєн Жаклен.

Кубок світу. Персьют. Чоловіки:

  1. Штурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+0) 30:31.4
  2. Ерік Перро (Франція, 0+0+0+0) +0.0
  3. Емільєн Жаклен (Франція, 0+1+0+1) +1:11.2
  4. Мартін Понсілуома (Швеція, 0+2+0+1) +1:25.3
  5. Йоган-Олав Ботн (Норвегія, 0+0+1+0) +1:34.1
  6. Ветле Крістіансен (Норвегія, 2+1+0+0) +2:18.2

...

  • 18. Віталій Мандзин (Україна, 0+0+0+1) +2:51.9

Жіноча гонка: Меркушина та Дмитренко в очках

У жіночому протистоянні Україну представляли Олександра Меркушина (яка мала 14-й стартовий номер) та Христина Дмитренко.

Обидві спортсменки на початку гонки демонстрували суттєвий прогрес: Меркушина трималася поблизу першої десятки, а Дмитренко відіграла одразу 15 сходинок після першої половини дистанції.

Ключовим моментом для Олександри став останній візит на стрільбище. Два промахи відкинули її за межі двадцятки, і в підсумку вона фінішувала 32-ю.

Христина Дмитренко, попри майже ідеальну влучність (лише одна хиба), завершила гонку на 44-му рядку.

Перемогу святкувала шведка Ганна Еберг, яка у важкій боротьбі випередила лідерку сезону Жюлію Сімон на пів секунди. Трійку призерок замкнула Ельвіра Еберг.

Кубок світу. Персьют. Жінки:

  1. Ганна Еберг (Швеція, 2+0+0+1) 30:14.0
  2. Жюлія Сімон (Франція, 0+0+0+1) +0.5
  3. Ельвіра Еберг (Швеція, 1+0+0+0) +23.2
  4. Лу Жанмонно (Франція, 1+0+0+0) +57.2
  5. Ліза Віттоцці (Італія, 2+2+1+0) +1:09.7
  6. Ванесса Фойгт (Німеччина, 0+0+0+0) +1:12.0

...

  • 32. Олександра Меркушина (Україна, 0+1+0+2) +3:09.1
  • 44. Христина Дмитренко (Україна, 0+0+1+0) +4:10.4

Раніше ми писали, що Україна перевершила свій найкращий результат в історії біатлону.

США зняли санкції з іранської нафти, яка "застрягла" у морі, - Бессент
