Одна хиба перекреслила все: Віталій Мандзин видав свою найбільш емоційну гонку сезону
У норвезькому Голменколлені підійшли до завершення чоловічі та жіночі гонки переслідування в межах заключного етапу Кубка світу. Українські біатлоністи продемонстрували активну боротьбу за топ-позиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.
Тріллер у чоловічому персьюті: Мандзин зупинився за крок до топ-15
Єдиним представником України у чоловічій гонці став Віталій Мандзин, який стартував з 17-го місця.
Початок дистанції виявився для українця надзвичайно успішним: завдяки бездоганній стрільбі на перших рубежах він зумів піднятися на 11-ту позицію, а згодом навіть увійшов до вісімки найкращих.
Проте залік зіпсувала одна затримка на вогневому рубежі - коло штрафу відкинуло Віталія назад.
На фінальному відрізку дистанції Мандзин не втримав темп конкурентів і завершив змагання на 18-му місці.
Доля золота вирішувалася у неймовірному протистоянні норвежця Штурли Легрейда та француза Еріка Перро.
Спортсмени фінішували одночасно, і лише техніка фотофінішу віддала перемогу представнику Норвегії. Бронзову нагороду виборов Емільєн Жаклен.
Кубок світу. Персьют. Чоловіки:
- Штурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+0) 30:31.4
- Ерік Перро (Франція, 0+0+0+0) +0.0
- Емільєн Жаклен (Франція, 0+1+0+1) +1:11.2
- Мартін Понсілуома (Швеція, 0+2+0+1) +1:25.3
- Йоган-Олав Ботн (Норвегія, 0+0+1+0) +1:34.1
- Ветле Крістіансен (Норвегія, 2+1+0+0) +2:18.2
...
- 18. Віталій Мандзин (Україна, 0+0+0+1) +2:51.9
Жіноча гонка: Меркушина та Дмитренко в очках
У жіночому протистоянні Україну представляли Олександра Меркушина (яка мала 14-й стартовий номер) та Христина Дмитренко.
Обидві спортсменки на початку гонки демонстрували суттєвий прогрес: Меркушина трималася поблизу першої десятки, а Дмитренко відіграла одразу 15 сходинок після першої половини дистанції.
Ключовим моментом для Олександри став останній візит на стрільбище. Два промахи відкинули її за межі двадцятки, і в підсумку вона фінішувала 32-ю.
Христина Дмитренко, попри майже ідеальну влучність (лише одна хиба), завершила гонку на 44-му рядку.
Перемогу святкувала шведка Ганна Еберг, яка у важкій боротьбі випередила лідерку сезону Жюлію Сімон на пів секунди. Трійку призерок замкнула Ельвіра Еберг.
Кубок світу. Персьют. Жінки:
- Ганна Еберг (Швеція, 2+0+0+1) 30:14.0
- Жюлія Сімон (Франція, 0+0+0+1) +0.5
- Ельвіра Еберг (Швеція, 1+0+0+0) +23.2
- Лу Жанмонно (Франція, 1+0+0+0) +57.2
- Ліза Віттоцці (Італія, 2+2+1+0) +1:09.7
- Ванесса Фойгт (Німеччина, 0+0+0+0) +1:12.0
...
- 32. Олександра Меркушина (Україна, 0+1+0+2) +3:09.1
- 44. Христина Дмитренко (Україна, 0+0+1+0) +4:10.4
Раніше ми писали, що Україна перевершила свій найкращий результат в історії біатлону.