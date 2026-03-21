Один промах перечеркнул все: Виталий Мандзин выдал свою самую эмоциональную гонку сезона

18:36 21.03.2026 Сб
2 мин
Украинец едва не заехал в топ-10 - все шло идеально, пока не вмешалась одна деталь
aimg Екатерина Урсатий
Один промах перечеркнул все: Виталий Мандзин выдал свою самую эмоциональную гонку сезона Виталий Мандзин (фото: instsgram.com.vitalii.mandzyn)

В норвежском Холменколлене подошли к завершению мужские и женские гонки преследования в рамках заключительного этапа Кубка мира. Украинские биатлонисты продемонстрировали активную борьбу за топ-позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Читайте также: Турбулентный финал сезона: результаты Украины в заключительных эстафетах биатлонного Кубка мира

Триллер в мужском персьюте: Мандзин остановился в шаге от топ-15

Единственным представителем Украины в мужской гонке стал Виталий Мандзин, который стартовал с 17-го места.

Начало дистанции оказалось для украинца чрезвычайно успешным: благодаря безупречной стрельбе на первых рубежах он сумел подняться на 11-ю позицию, а затем даже вошел в восьмерку лучших.

Однако зачет испортила одна задержка на огневом рубеже - круг штрафа отбросил Виталия назад.

На финальном отрезке дистанции Мандзин не удержал темп конкурентов и завершил соревнования на 18-м месте.

Судьба золота решалась в невероятном противостоянии норвежца Штурлы Легрейда и француза Эрика Перро.

Спортсмены финишировали одновременно, и только техника фотофиниша отдала победу представителю Норвегии. Бронзовую награду завоевал Эмильен Жаклен.

Кубок мира. Персьют. Мужчины:

  1. Штурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+0+0) 30:31.4
  2. Эрик Перро (Франция, 0+0+0+0+0) +0.0
  3. Эмильен Жаклен (Франция, 0+1+0+0+1) +1:11.2
  4. Мартин Понсилуома (Швеция, 0+2+0+1) +1:25.3
  5. Йоган-Олав Ботн (Норвегия, 0+0+1+0) +1:34.1
  6. Ветле Кристиансен (Норвегия, 2+1+0+0) +2:18.2

...

  • 18. Виталий Мандзин (Украина, 0+0+0+1) +2:51.9

Женская гонка: Меркушина и Дмитренко в очках

В женском противостоянии Украину представляли Александра Меркушина (которая имела 14-й стартовый номер) и Кристина Дмитренко.

Обе спортсменки в начале гонки демонстрировали существенный прогресс: Меркушина держалась вблизи первой десятки, а Дмитренко отыграла сразу 15 ступенек после первой половины дистанции.

Ключевым моментом для Александры стал последний визит на стрельбище. Два промаха отбросили ее за пределы двадцатки, и в итоге она финишировала 32-й.

Кристина Дмитренко, несмотря на почти идеальную меткость (всего один промах), завершила гонку на 44-й строчке.

Победу праздновала шведка Анна Эберг, которая в тяжелой борьбе опередила лидера сезона Жюлию Симон на полсекунды. Тройку призерок замкнула Эльвира Эберг.

Кубок мира. Персьют. Женщины:

  1. Ханна Эберг (Швеция, 2+0+0+1) 30:14.0
  2. Жюлия Симон (Франция, 0+0+0+1) +0.5
  3. Эльвира Эберг (Швеция, 1+0+0+0) +23.2
  4. Лу Жанмонно (Франция, 1+0+0+0+0) +57.2
  5. Лиза Виттоцци (Италия, 2+2+1+0) +1:09.7
  6. Ванесса Фойгт (Германия, 0+0+0+0+0) +1:12.0

...

  • 32. Александра Меркушина (Украина, 0+1+0+2) +3:09.1
  • 44. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0+1+0) +4:10.4

Ранее мы писали, что Украина превзошла свой лучший результат в истории биатлона.

США сняли санкции с иранской нефти, которая "застряла" в море, - Бессент
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО