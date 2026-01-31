ua en ru
Новий "Форсаж": Він Дізель звернувся до фанів і розкрив дату прем'єри

Субота 31 січня 2026 17:14
Новий "Форсаж": Він Дізель звернувся до фанів і розкрив дату прем'єри Новий "Форсаж" отримав дату виходу (кадр з фільму)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Стала відома дата прем’єри наступного фільму культової франшизи "Форсаж", який стане фінальною частиною історії Домініка Торетто. З цієї нагоди виконавець головної ролі Він Дізель звернувся до фанів.

Коли вийде "Форсаж 11" та що сказав актор, дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна.

Коли вийде новий фільм "Форсаж"

Студія Universal офіційно оголосила дату прем'єри наступного фільму, що також підтвердив Він Дізель у себе в Instagram. Так, актор опублікував щемливий допис з нагоди повернення стрічки на екрани.

Наступний фільм франшизи "Fast & Furious" офіційно отримав назву "Fast Forever" ("Швидкий назавжди") і вийде в прокат 17 березня 2028 року.

Дізель потішив фанів спільним фото з покійним Полом Вокером, яке було зняте ще під час роботи над першим фільмом у 2001 році. У підписі він зазначив, що шлях був непростим, але саме він став їхньою спадщиною.

"Ніхто не казав, що шлях буде легким. Але це наш шлях. Шлях, який визначив нас і став нашою спадщиною. А спадщина залишається назавжди", - заявив він.

Що відомо про франшизу "Форсаж"

За понад 25 років існування фільми зібрали 7,3 мільярда у світовому прокаті, ставши найприбутковішою та найдовшою серією в історії Universal.

Найуспішнішим залишається стрічка "Форсаж 7" із касою в 1,5 млрд, тоді як "Форсаж 10" у 2023 році зібрав 704 мільйони. Окрім основних картин, всесвіт "Форсажу" розширився анімаційним серіалом і спін-оффом "Гоббс та Шоу".

Зазначимо, що дата виходу фільму "Форсаж: Швидкий назавжди" з'явилася після тривалих спекуляцій щодо продовження. Попередня частина завершилася відкритим фіналом, коли герой Дізеля разом із сином намагався врятуватися від пастки лиходія Данте (Джейсона Момоа).

Сцени після титрів також натякали на повернення персонажів Двейна Джонсона та Ґаль Ґадот. Втім, тривалий час дата прем'єри фільму переносилася. Планувалося, що він вийде навесні 2025 року, а потім цьогоріч.

При написанні матеріалу були використані такі джерела: Variety, Instagram Він Дізеля, The Hollywood Reporter.

