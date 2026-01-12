В Україні екранізують "Тореадорів з Васюківки" Всеволода Нестайка: що змінять у сюжеті
Український кінопродакшн ForeFilms, відомий як продюсер найкасовішого українського ігрового фільму 2025 року "Ти - космос", розпочинає роботу над повнометражною екранізацією культової трилогії "Тореадори з Васюківки" Всеволода Нестайка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes Ukraine.
Перша екранізація за часів незалежності
Майбутній фільм стане першою повнометражною адаптацією "Тореадорів з Васюківки" в незалежній Україні.
Переговори щодо угоди тривали близько пів року, і ключовим питанням стала автентичність історії.
Про це розповіла співзасновниця ForeFilms Анна Яценко. Правами на твір володіє донька письменника - Олена Максименко.
Анна Яценко (фото: instagram.com/anyatsenko1)
Події книги планують перенести з радянського періоду, у якому була написана трилогія, до сучасної незалежної України.
Над сценарієм уже кілька років працюють режисери Роман Краснощок та Антон Чистяков у співпраці з Максименко.
Для них цей фільм стане дебютом у повному метрі.
Бюджет і терміни виробництва
Вартість прав на екранізацію продюсери не розкривають. Водночас бюджет проєкту може сягнути 2,5 млн євро.
За словами Яценко, у фільмі заплановано чимало складних постановочних сцен.
"У фільмі буде багато складних постановочних сцен, як-от повінь у селищі", - зазначає продюсерка.
"Тореадорів з Васюківки" готують до екранізації (фото: facebook.com.forefilms.co2)
Для порівняння, виробництво "Ти - космос" коштувало 800 тисяч євро. За оптимістичним сценарієм, зйомки нової стрічки можуть розпочатися приблизно за півтора року.
"Це буде якісний дитячий контент, якого нам так не вистачає", - додає Яценко.
Що відомо про книгу "Тореадори з Васюківки"
Повість "Тореадори з Васюківки" вважається першим українським дитячим бестселером.
Видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" випускає книгу в авторській редакції Всеволода Нестайка з 2004 року.
"Тореадорів з Васюківки" готують до екранізації (фото: facebook.com.forefilms.co2)
Твір також увійшов до Особливого почесного списку Ганса Крістіана Андерсена як один із визначних зразків світової дитячої літератури та включений до обов’язкової програми з української літератури в школах.
Першу спробу перенести історію на екран здійснили ще у 1965 році - тоді режисер Самарій Зелікін зняв короткометражну комедію за мотивами одного з епізодів книги.
Майбутні режисери нової екранізації Роман Краснощок та Антон Чистяков уже мають досвід роботи з авторським кіно.
У їхньому доробку - короткометражні стрічки, відзначені на фестивалях, зокрема "Останній день юності" та "Виховання висотою", а також документальний фільм "Ми вдома", у якому закадровий текст озвучив Стівен Фрай.
Вас може зацікавити:
- Які фільми вийдуть в Україні у 2026 році
- Netflix зняв фільм про залаштунки 5 сезону "Дивних див"
- 5 мінісеріалів про таємниці і злочини, від яких неможливо відірватися