Новый "Форсаж": Вин Дизель обратился к фанам и раскрыл дату премьеры

Стала известна дата премьеры следующего фильма культовой франшизы "Форсаж", который станет финальной частью истории Доминика Торетто. По этому случаю исполнитель главной роли Вин Дизель обратился к фанам.

Когда выйдет "Форсаж 11" и что сказал актер, узнайте в материале РБК-Украина .

Когда выйдет новый фильм "Форсаж"

Студия Universal официально объявила дату премьеры следующего фильма, что также подтвердил Вин Дизель у себя в Instagram. Так, актер опубликовал щемящее сообщение по случаю возвращения ленты на экраны.

Следующий фильм франшизы "Fast & Furious" официально получил название "Fast Forever" ("Быстрый навсегда") и выйдет в прокат 17 марта 2028 года.

Дизель порадовал фанов совместным фото с покойным Полом Уокером, которое было снято еще во время работы над первым фильмом в 2001 году. В подписи он отметил, что путь был непростым, но именно он стал их наследием.

"Никто не говорил, что путь будет легким. Но это наш путь. Путь, который определил нас и стал нашим наследием. А наследие остается навсегда", - заявил он.

Что известно о франшизе "Форсаж"

За более чем 25 лет существования фильмы собрали 7,3 миллиарда в мировом прокате, став самой прибыльной и самой длинной серией в истории Universal.

Самым успешным остается лента "Форсаж 7" с кассой в 1,5 млрд, тогда как "Форсаж 10" в 2023 году собрал 704 миллиона. Кроме основных картин, вселенная "Форсажа" расширилась анимационным сериалом и спин-оффом "Хоббс и Шоу".

Отметим, что дата выхода фильма "Форсаж: Быстрый навсегда" появилась после длительных спекуляций относительно продолжения. Предыдущая часть завершилась открытым финалом, когда герой Дизеля вместе с сыном пытался спастись от ловушки злодея Данте (Джейсона Момоа).

Сцены после титров также намекали на возвращение персонажей Дуэйна Джонсона и Галь Гадот. Впрочем, длительное время дата премьеры фильма переносилась. Планировалось, что он выйдет весной 2025 года, а затем в этом году.