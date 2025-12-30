Нові деталі смертельної ДТП з Джошуа: що відомо про стан боксера і загибель команди

Деталі трагедії та стан Джошуа

Аварія сталася в штаті Огун, після чого титулованого спортсмена та ще одного пасажира екстрено евакуювали до однієї з лікарень Лагоса. За результатами медичного обстеження, стан Ентоні оцінюють як стабільний.

Наразі його життю нічого не загрожує, проте він залишається в госпіталі для подальшого лікування та спостереження.

Британець уже зміг вийти на зв'язок зі своєю родиною. У промоутерській компанії Matchroom Boxing підтвердили, що боксер отримав травми, але невідкладна операція йому не знадобилася.

Втрати в команді боксера

ДТП виявилася смертельною для двох близьких соратників Джошуа. На місці події загинули тренери британця - Сіна Гамі та Роберт Латц, які перебували на передніх сидіннях автомобіля.

Гамі відповідав за фізичну підготовку Ентоні, зокрема готував його до нещодавнього поєдинку проти Джейка Пола, а Латц був особистим тренером бійця.

"Ми глибоко засмучені підтвердити загибель двох членів команди та друзів Ентоні. Наші думки - з їхніми родинами", - зазначили в пресслужбі Matchroom Boxing.

Реакція Олександра Усика

На трагічну звістку відреагував чинний абсолютний чемпіон світу Олександр Усик. Український боксер висловив підтримку своєму колишньому опоненту в соцмережах.

"Це неймовірна втрата. Сіна та Латц були не просто професіоналами, а справжніми друзями. Мої щирі співчуття родинам. Ентоні, бажаю тобі скорішого одужання. Тримайся, чемпіоне", - написав Усик у своєму акаунті в Instagram.