Новые детали смертельного ДТП с Джошуа: что известно о состоянии боксера и гибели команды

Детали трагедии и состояние Джошуа

Авария произошла в штате Огун, после чего титулованного спортсмена и еще одного пассажира экстренно эвакуировали в одну из больниц Лагоса. По результатам медицинского обследования, состояние Энтони оценивают как стабильное.

Сейчас его жизни ничего не угрожает, однако он остается в госпитале для дальнейшего лечения и наблюдения.

Британец уже смог выйти на связь со своей семьей. В промоутерской компании Matchroom Boxing подтвердили, что боксер получил травмы, но неотложная операция ему не понадобилась.

Потери в команде боксера

ДТП оказалось смертельным для двух близких соратников Джошуа. На месте происшествия погибли тренеры британца - Сина Гами и Роберт Латц, которые находились на передних сиденьях автомобиля.

Гами отвечал за физическую подготовку Энтони, в частности готовил его к недавнему поединку против Джейка Пола, а Латц был личным тренером бойца.

"Мы глубоко опечалены подтвердить гибель двух членов команды и друзей Энтони. Наши мысли - с их семьями", - отметили в пресс-службе Matchroom Boxing.

Реакция Александра Усика

На трагическое известие отреагировал действующий абсолютный чемпион мира Александр Усик. Украинский боксер выразил поддержку своему бывшему оппоненту в соцсетях.

"Это невероятная потеря. Сина и Латц были не просто профессионалами, а настоящими друзьями. Мои искренние соболезнования семьям. Энтони, желаю тебе скорейшего выздоровления. Держись, чемпион", - написал Усик в своем аккаунте в Instagram.