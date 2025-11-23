Ферстаппен тріумфує, Норріс наближається до чемпіонства: як пройшов Гран-прі Лас-Вегаса у Формулі-1
В американському Лас-Вегасі завершилася гонка 22-го етапу Формули-1 сезону-2025. Перемогу здобув пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.
Невдалий старт Норріса
Лідер чемпіонату Ландо Норріс ("Макларен") розпочинав гонку з поул-позиції, але припустився помилки у боротьбі з Ферстаппеном вже на старті.
Британець пропустив уперед не лише нідерландця, а й Джорджа Расселла з "Мерседес".
It's a DRAMATIC first corner in Las Vegas— Formula 1 (@F1) November 23, 2025
Here's how the race start unfolded!#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/MbO09PnqwI
У підсумку топ-3 в гонці склали: Ферстаппен, Норріс та Расселл.
Піастрі втрачає темп
Напарник Норріса по "Макларен" Оскар Піастрі, який очолював особистий залік на старті сезону, знову не вразив.
Стартуючи п'ятим, він не втрутився у боротьбу за подіум і фінішував четвертим. Тепер Піастрі відстає від Норріса в загальному заліку вже на 30 очок за два етапи до фінішу сезону.
Прориви Антонеллі та Хемілтона
Варто відзначити сильну гонку Андреа Кімі Антонеллі. Пілот "Мерседес" стартував лише 17-м та мав штраф у 5 секунд, але зумів прорватися до п'ятого місця.
Покращив позиції й Льюїс Хемілтон, який напередодні вперше в кар'єрі посів останнє місце у кваліфікації. Пілот "Феррарі" починав із 20-ї стартової позиції, швидко відіграв кілька місць і завершив гонку у топ-10.
Зазначимо, що це був третій старт в історії Формули-1, який відбувався у Лас-Вегасі. Вдруге його виграв Ферстаппен, а ще одного разу переможцем ставав Расселл.
Гран-прі Лас-Вегаса, результати гонки
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 50 кіл
- Ландо Норріс ("Макларен") +20,741
- Джордж Рассел ("Мерседес") +23,546
- Оскар Піастрі ("Макларен") +27,650
- Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") +30,488
- Шарль Леклер ("Феррарі") +30,678
- Карлос Сайнс ("Вільямс") +34,924
- Ізак Аджар ("Рейсінг Буллз") +45,257
- Ніко Хюлькенберг ("Заубер") +51,134
- Льюїс Хемілтон ("Феррарі") +59,369
- Естебан Окон ("Хаас") +1.00,635
- Олівер Бермен ("Хаас") +1.10,549
- Фернандо Алонсо ("Астон Мартін") +1.25,308
- Юкі Цунода ("Ред Булл") +1.26,974
- П'єр Гаслі ("Альпін") +1.31,702
- Ліам Лоусон ("Рейсінг Буллз") +1 коло
- Франко Колапінто ("Альпін") +1 коло
Зійшли:
- Алекс Албон ("Вільямс")
- Габріель Бортолето ("Заубер")
- Ланс Стролл ("Астон Мартін")
Що далі
У сезоні-2025 залишилося лише два етапи – у Катарі (30 листопада) та фінальний – в Абу-Дабі (7 грудня).
Ситуація в боротьбі за чемпіонство зараз така:
- Ландо Норріс ("Макларен") – 408 балів
- Оскар Піастрі ("Макларен") – 378
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 366
Усі троє претендентів ще зберігають шанси на чемпіонство. Однак саме Норріс може достроково оформити титул уже на наступному етапі.
