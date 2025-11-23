ua en ru
Ферстаппен тріумфує, Норріс наближається до чемпіонства: як пройшов Гран-прі Лас-Вегаса у Формулі-1

Неділя 23 листопада 2025 11:08
Ферстаппен тріумфує, Норріс наближається до чемпіонства: як пройшов Гран-прі Лас-Вегаса у Формулі-1 Фото: Макс Ферстаппен (x.com/F1)
Автор: Андрій Костенко

В американському Лас-Вегасі завершилася гонка 22-го етапу Формули-1 сезону-2025. Перемогу здобув пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

Невдалий старт Норріса

Лідер чемпіонату Ландо Норріс ("Макларен") розпочинав гонку з поул-позиції, але припустився помилки у боротьбі з Ферстаппеном вже на старті.

Британець пропустив уперед не лише нідерландця, а й Джорджа Расселла з "Мерседес".

У підсумку топ-3 в гонці склали: Ферстаппен, Норріс та Расселл.

Піастрі втрачає темп

Напарник Норріса по "Макларен" Оскар Піастрі, який очолював особистий залік на старті сезону, знову не вразив.

Стартуючи п'ятим, він не втрутився у боротьбу за подіум і фінішував четвертим. Тепер Піастрі відстає від Норріса в загальному заліку вже на 30 очок за два етапи до фінішу сезону.

Прориви Антонеллі та Хемілтона

Варто відзначити сильну гонку Андреа Кімі Антонеллі. Пілот "Мерседес" стартував лише 17-м та мав штраф у 5 секунд, але зумів прорватися до п'ятого місця.

Покращив позиції й Льюїс Хемілтон, який напередодні вперше в кар'єрі посів останнє місце у кваліфікації. Пілот "Феррарі" починав із 20-ї стартової позиції, швидко відіграв кілька місць і завершив гонку у топ-10.

Зазначимо, що це був третій старт в історії Формули-1, який відбувався у Лас-Вегасі. Вдруге його виграв Ферстаппен, а ще одного разу переможцем ставав Расселл.

Гран-прі Лас-Вегаса, результати гонки

  1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 50 кіл
  2. Ландо Норріс ("Макларен") +20,741
  3. Джордж Рассел ("Мерседес") +23,546
  4. Оскар Піастрі ("Макларен") +27,650
  5. Андреа Кімі Антонеллі ("Мерседес") +30,488
  6. Шарль Леклер ("Феррарі") +30,678
  7. Карлос Сайнс ("Вільямс") +34,924
  8. Ізак Аджар ("Рейсінг Буллз") +45,257
  9. Ніко Хюлькенберг ("Заубер") +51,134
  10. Льюїс Хемілтон ("Феррарі") +59,369
  11. Естебан Окон ("Хаас") +1.00,635
  12. Олівер Бермен ("Хаас") +1.10,549
  13. Фернандо Алонсо ("Астон Мартін") +1.25,308
  14. Юкі Цунода ("Ред Булл") +1.26,974
  15. П'єр Гаслі ("Альпін") +1.31,702
  16. Ліам Лоусон ("Рейсінг Буллз") +1 коло
  17. Франко Колапінто ("Альпін") +1 коло

Зійшли:

  • Алекс Албон ("Вільямс")
  • Габріель Бортолето ("Заубер")
  • Ланс Стролл ("Астон Мартін")

Що далі

У сезоні-2025 залишилося лише два етапи – у Катарі (30 листопада) та фінальний – в Абу-Дабі (7 грудня).

Ситуація в боротьбі за чемпіонство зараз така:

  1. Ландо Норріс ("Макларен") – 408 балів
  2. Оскар Піастрі ("Макларен") – 378
  3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 366

Усі троє претендентів ще зберігають шанси на чемпіонство. Однак саме Норріс може достроково оформити титул уже на наступному етапі.

Раніше ми писали, в якій країні може відбутися один із нових етапів Гран-прі-2026.

Крім того, дізнайтеся, коли і як гран-прі Формули-1 повертається до Аргентини.

