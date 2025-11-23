Норриса и Пиастри дисквалифицировали на Гран-при Лас-Вегаса: что это значит для Ферстаппена
Пилоты "Макларен" Ландо Норрис и Оскар Пиастри дисквалифицированы по итогам Гран-при Лас-Вегаса. Их результаты в гонке Формулы-1 официально аннулированы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х гонки.
За что наказали "Макларен"
После финиша техническая комиссия Международной автомобильной федерации (FIA) обнаружила чрезмерный износ планки днища болидов - толщина у обоих автомобилей оказалась меньше минимально разрешенных 9 мм.
Нарушение зафиксировали в соответствии с пунктом 3.5.9(e) технического регламента Формулы-1 сезона-2025, после чего и приняли решение о дисквалификации обоих гонщиков.
Как это повлияло на результат
Норрис в Лас-Вегасе закончил гонку вторым, уступив Максу Ферстаппену из "Ред Булл". Пиастри стал четвертым. Но из-за дисквалификации оба получают за гонку 0 баллов.
Таким образом Норрис потерял 18 очков, а Пиастри - 12.
После обновления протокола Ферстаппен сохранил победу, а сразу за ним расположились два пилота "Мерседес" - Джордж Рассел и Андреа Кими Антонелли.
Обострение в чемпионской гонке
Дисквалификация пилотов "Макларена" внесла дополнительную интригу в спор за чемпионство в личном зачете на финише сезона.
Несмотря на потерю очков, Норрис остается лидером общей классификации, но теперь его преимущество над Ферстаппеном и Пиастри сократилось до 24 пунктов.
Зачет пилотов Формулы-1:
- Ландо Норрис ("Макларен") - 390 очков
- Оскар Пиастри ("Макларен") - 366
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 366
В сезоне-2025 осталось всего два этапа - в Катаре (30 ноября) и финальный - в Абу-Даби (7 декабря).
Это означает, что Ферстаппен получает реальный шанс вмешаться в борьбу за титул, хотя еще в августе он отставал от лидера на 97 очков.
Особенно драматично выглядит ситуация Пиастри: большую часть сезона он возглавлял чемпионат, но шесть гонок без подиумов серьезно ударили по его позициям.
