Норріс виграв Гран-прі Мексики та захопив лідерство у Формулі-1

На автодромі імені братів Родрігес у Мехіко відбулася чергова гонка чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Перемогу здобув британець Ландо Норріс із команди "Макларен", який провів один із найсильніших виступів у кар'єрі.
Пілот "Макларена" стартував із поул-позиції, впевнено втримав лідерство після першого повороту та контролював темп протягом усієї гонки. На фініші Норріс випередив найближчого суперника більш ніж на 30 секунд, оформивши третю перемогу в сезоні.
Разом із Норрісом на подіум піднялися Шарль Леклер ("Феррарі") та Макс Ферстаппен ("Ред Булл"). Нідерландець провів потужний відрізок на м'яких шинах, проїхавши 30 кіл і майже наздогнавши Леклера, але втручання віртуального сейфті-кара зберегло тому другу позицію.
Перший поворот став найгарячішим моментом гонки – у боротьбі зчепилися Хемілтон, Леклер, Ферстаппен та Расселл.
Аварії вдалося уникнути, проте Хемілтон отримав 10 секунд штрафу за небезпечний маневр проти Ферстаппена. Це позбавило британця шансів на подіум – для нього це вже 20-та гонка поспіль без фінішу в топ-3.
Справжньою сенсацією став виступ 19-річного Олівера Бермена з "Хааса". Британець стартував дев'ятим, зумів прорватися у лідируючу групу та тривалий час утримував третю позицію. У підсумку він фінішував четвертим – найкращий результат у його кар'єрі.
Перемога в Мексиці дозволила Норрісу вийти в лідери загального заліку – тепер він має 357 очок, випереджаючи напарника по команді Оскара Піастрі (356). На третій позиції залишається Ферстаппен із 321 очком.
"Макларен" ще раніше гарантував собі перемогу в Кубку конструкторів, маючи 713 очок. На другому місці йде "Феррарі" (356), далі – "Мерседес" (355) і "Ред Булл" (346).
Наступний етап Формули-1 відбудеться з 7 по 9 листопада у Бразилії.
