Норрис выиграл Гран-при Мексики и захватил лидерство в Формуле-1

Фото: Ландо Норрис празднует победу (x.com/f1)
Автор: Андрей Костенко

На автодроме имени братьев Родригес в Мехико состоялась очередная гонка чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Победу одержал британец Ландо Норрис из команды "Макларен", который провел одно из сильнейших выступлений в карьере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Безупречная гонка от Норриса

Пилот "Макларена" стартовал с поул-позиции, уверенно удержал лидерство после первого поворота и контролировал темп на протяжении всей гонки. На финише Норрис опередил ближайшего соперника более чем на 30 секунд, оформив третью победу в сезоне.

Вместе с Норрисом на подиум поднялись Шарль Леклер ("Феррари") и Макс Ферстаппен ("Ред Булл"). Нидерландец провел мощный отрезок на мягких шинах, проехав 30 кругов и почти догнав Леклера, но вмешательство виртуального сейфти-кара сохранило тому вторую позицию.

Хэмилтон снова без шансов

Первый поворот стал самым горячим моментом гонки - в борьбе сцепились Хэмилтон, Леклер, Ферстаппен и Расселл.

Аварии удалось избежать, однако Хэмилтон получил 10 секунд штрафа за опасный маневр против Ферстаппена. Это лишило британца шансов на подиум - для него это уже 20-я гонка подряд без финиша в топ-3.

Молодой герой из "Хааса"

Настоящей сенсацией стало выступление 19-летнего Оливера Бермена из "Хааса". Британец стартовал девятым, сумел прорваться в лидирующую группу и долгое время удерживал третью позицию. В итоге он финишировал четвертым - лучший результат в его карьере.

Гран-при Мексики, результаты гонки

  1. Ландо Норрис ("Макларен") - 71 круг
  2. Шарль Леклер ("Феррари") +30,324
  3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +31,049
  4. Оливер Бермен ("Хаас") +40,955
  5. Оскар Пиастри ("Макларен") +42,065
  6. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +47,837
  7. Джордж Рассел ("Мерседес") +50,287
  8. Льюис Хэмилтон ("Феррари") +56,466
  9. Эстебан Окон ("Хаас") +1.15,464
  10. Габриэл Бортолето ("Заубер") +1.16,863
  11. Юки Цунода ("Ред Булл") +1.19,048
  12. Алекс Албон ("Уильямс") +1 круг
  13. Исак Хаджар ("Рэйсинг Буллз") +1 круг
  14. Ланс Стролл ("Астон Мартин") +1 круг
  15. Пьер Гасли ("Альпин") +1 круг
  16. Франко Колапинто ("Альпин") +1 круг

Сошли:

  • Карлос Сайнс ("Уильямс")
  • Фернандо Алонсо ("Астон Мартин")
  • Нико Хюлькенберг ("Заубер")
  • Лиам Лоусон ("Рэйсинг Буллз")

Смена лидера

Победа в Мексике позволила Норрису выйти в лидеры общего зачета - теперь он имеет 357 очков, опережая напарника по команде Оскара Пиастри (356). На третьей позиции остается Ферстаппен с 321 очком.

"Макларен" еще раньше гарантировал себе победу в Кубке конструкторов, имея 713 очков. На втором месте идет "Феррари" (356), далее - "Мерседес" (355) и "Ред Булл" (346).

Следующий этап Формулы-1 состоится с 7 по 9 ноября в Бразилии.

