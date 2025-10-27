Норрис выиграл Гран-при Мексики и захватил лидерство в Формуле-1

На автодроме имени братьев Родригес в Мехико состоялась очередная гонка чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Победу одержал британец Ландо Норрис из команды "Макларен", который провел одно из сильнейших выступлений в карьере.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.
Пилот "Макларена" стартовал с поул-позиции, уверенно удержал лидерство после первого поворота и контролировал темп на протяжении всей гонки. На финише Норрис опередил ближайшего соперника более чем на 30 секунд, оформив третью победу в сезоне.
Вместе с Норрисом на подиум поднялись Шарль Леклер ("Феррари") и Макс Ферстаппен ("Ред Булл"). Нидерландец провел мощный отрезок на мягких шинах, проехав 30 кругов и почти догнав Леклера, но вмешательство виртуального сейфти-кара сохранило тому вторую позицию.
Первый поворот стал самым горячим моментом гонки - в борьбе сцепились Хэмилтон, Леклер, Ферстаппен и Расселл.
Аварии удалось избежать, однако Хэмилтон получил 10 секунд штрафа за опасный маневр против Ферстаппена. Это лишило британца шансов на подиум - для него это уже 20-я гонка подряд без финиша в топ-3.
Настоящей сенсацией стало выступление 19-летнего Оливера Бермена из "Хааса". Британец стартовал девятым, сумел прорваться в лидирующую группу и долгое время удерживал третью позицию. В итоге он финишировал четвертым - лучший результат в его карьере.
Гран-при Мексики, результаты гонки
Сошли:
Победа в Мексике позволила Норрису выйти в лидеры общего зачета - теперь он имеет 357 очков, опережая напарника по команде Оскара Пиастри (356). На третьей позиции остается Ферстаппен с 321 очком.
"Макларен" еще раньше гарантировал себе победу в Кубке конструкторов, имея 713 очков. На втором месте идет "Феррари" (356), далее - "Мерседес" (355) и "Ред Булл" (346).
Следующий этап Формулы-1 состоится с 7 по 9 ноября в Бразилии.
