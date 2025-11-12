Яннік Сіннер оформив плейоф ATP-2025: хто продовжить боротьбу у групі "Бйорна Борга"

Перший учасник плейоф групи "Бйорна Борга" визначений – Яннік Сіннер переміг Звєрєва та гарантував місце у топ-2, решта боротиметься за другу путівку у третьому турі.
У центральному матчі другого туру групи другий номер світового рейтингу Яннік Сіннер зустрівся з німецьким тенісистом Алєксандром Звєрєвим.
Італієць впевнено переміг у двох сетах - 6:4, 6:3, підтвердивши статус фаворита квартету. Завдяки цій перемозі Сіннер забезпечив собі фініш у топ-2 групи і місце у плейоф.
У першому матчі дня канадець Фелікс Оже-Альяссім зустрівся з американцем Беном Шелтоном. Шелтон виграв перший сет 6:4, але Оже-Альяссім відповів перемогою у тайбреку другого сету.
У вирішальному сеті канадець реалізував матчпойнт у 12-му геймі та переміг 7:5, залишивши Шелтона без шансів на вихід у плейоф.
У третьому турі групи "Бйорна Борга" Оже-Альяссім зіграє зі Звєрєвим за другу путівку у плейоф. Шелтон вже не зможе потрапити до топ-2.
Тим часом у групі суперників, у п’ятий день турніру, на корт вийдуть перша ракетка світу Карлос Алькарас та італієць Лоренцо Музетті, а також Тейлор Фріц проти Алекса Де Мінора.
