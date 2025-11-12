Янник Синнер оформил плейофф ATP-2025: кто продолжит борьбу в группе "Бьорна Борга"

Первый участник плейоф группы "Бьорна Борга" определен - Янник Синнер победил Зверева и гарантировал место в топ-2, остальные будут бороться за вторую путевку в третьем туре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
В центральном матче второго тура группы второй номер мирового рейтинга Янник Синнер встретился с немецким теннисистом Александром Зверевым.
Итальянец уверенно победил в двух сетах - 6:4, 6:3, подтвердив статус фаворита квартета. Благодаря этой победе Синнер обеспечил себе финиш в топ-2 группы и место в плейоф.
В первом матче дня канадец Феликс Оже-Альяссим встретился с американцем Беном Шелтоном. Шелтон выиграл первый сет 6:4, но Оже-Альяссим ответил победой в тайбреке второго сета.
В решающем сете канадец реализовал матчпойнт в 12-м гейме и победил 7:5, оставив Шелтона без шансов на выход в плей-офф.
В третьем туре группы "Бьорна Борга" Оже-Альяссим сыграет со Зверевым за вторую путевку в плей-офф. Шелтон уже не сможет попасть в топ-2.
Тем временем в группе соперников, в пятый день турнира, на корт выйдут первая ракетка мира Карлос Алькарас и итальянец Лоренцо Музетти, а также Тейлор Фриц против Алекса Де Минора.
