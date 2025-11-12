RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Янник Синнер оформил плейофф ATP-2025: кто продолжит борьбу в группе "Бьорна Борга"

Янник Синнер (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Первый участник плейоф группы "Бьорна Борга" определен - Янник Синнер победил Зверева и гарантировал место в топ-2, остальные будут бороться за вторую путевку в третьем туре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Синнер одолел Зверева и гарантировал себе плейофф

В центральном матче второго тура группы второй номер мирового рейтинга Янник Синнер встретился с немецким теннисистом Александром Зверевым.

Итальянец уверенно победил в двух сетах - 6:4, 6:3, подтвердив статус фаворита квартета. Благодаря этой победе Синнер обеспечил себе финиш в топ-2 группы и место в плейоф.

Оже-Альяссим одолел Шелтона в трех сетах

В первом матче дня канадец Феликс Оже-Альяссим встретился с американцем Беном Шелтоном. Шелтон выиграл первый сет 6:4, но Оже-Альяссим ответил победой в тайбреке второго сета.

В решающем сете канадец реализовал матчпойнт в 12-м гейме и победил 7:5, оставив Шелтона без шансов на выход в плей-офф.

Таблица группы "Бьорна Борга" после второго тура:

  • Янник Синнер (Италия) - 2 победы, 4:0 по сетам
  • Александр Зверев (Германия) - 1 победа, 2:2
  • Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 1 победа, 2:3
  • Бен Шелтон (США) - 0 побед, 1:4

Что дальше

В третьем туре группы "Бьорна Борга" Оже-Альяссим сыграет со Зверевым за вторую путевку в плей-офф. Шелтон уже не сможет попасть в топ-2.

Тем временем в группе соперников, в пятый день турнира, на корт выйдут первая ракетка мира Карлос Алькарас и итальянец Лоренцо Музетти, а также Тейлор Фриц против Алекса Де Минора.

Ранее мы сообщили о том, как Виталий Сачко взлетел после сенсаций в обновленном рейтинге теннисистов.

Также читайте, как мужская национальная команда Украины одолела Доминикану и поднялась в розыгрыше Кубка Дэвиса.

Теннис