ua en ru
Чт, 13 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Яннік Сіннер оформив плейоф ATP-2025: хто продовжить боротьбу у групі "Бйорна Борга"

Середа 12 листопада 2025 23:43
UA EN RU
Яннік Сіннер оформив плейоф ATP-2025: хто продовжить боротьбу у групі "Бйорна Борга" Яннік Сіннер (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Перший учасник плейоф групи "Бйорна Борга" визначений – Яннік Сіннер переміг Звєрєва та гарантував місце у топ-2, решта боротиметься за другу путівку у третьому турі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Сіннер здолав Звєрєва та гарантував собі плейоф

У центральному матчі другого туру групи другий номер світового рейтингу Яннік Сіннер зустрівся з німецьким тенісистом Алєксандром Звєрєвим.

Італієць впевнено переміг у двох сетах - 6:4, 6:3, підтвердивши статус фаворита квартету. Завдяки цій перемозі Сіннер забезпечив собі фініш у топ-2 групи і місце у плейоф.

Оже-Альяссім здолав Шелтона у трьох сетах

У першому матчі дня канадець Фелікс Оже-Альяссім зустрівся з американцем Беном Шелтоном. Шелтон виграв перший сет 6:4, але Оже-Альяссім відповів перемогою у тайбреку другого сету.

У вирішальному сеті канадець реалізував матчпойнт у 12-му геймі та переміг 7:5, залишивши Шелтона без шансів на вихід у плейоф.

Таблиця групи "Бйорна Борга" після другого туру:

  • Яннік Сіннер (Італія) - 2 перемоги, 4:0 по сетах
  • Алєксандр Звєрєв (Німеччина) - 1 перемога, 2:2
  • Фелікс Оже-Альяссім (Канада) - 1 перемога, 2:3
  • Бен Шелтон (США) - 0 перемог, 1:4

Що далі

У третьому турі групи "Бйорна Борга" Оже-Альяссім зіграє зі Звєрєвим за другу путівку у плейоф. Шелтон вже не зможе потрапити до топ-2.

Тим часом у групі суперників, у п’ятий день турніру, на корт вийдуть перша ракетка світу Карлос Алькарас та італієць Лоренцо Музетті, а також Тейлор Фріц проти Алекса Де Мінора.

Раніше ми повідомили про те, як Віталій Сачко злетів після сенсацій в оновленому рейтингу тенісистів.

Також читайте, як чоловіча національна команда України здолала Домінікану та піднялася в розіграші Кубка Девіса.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс
Новини
Відставка Гринчук. Стало відомо, хто виконуватиме обов'язки міністра енергетики
Відставка Гринчук. Стало відомо, хто виконуватиме обов'язки міністра енергетики
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа