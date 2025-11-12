Яннік Сіннер оформив плейоф ATP-2025: хто продовжить боротьбу у групі "Бйорна Борга"
Перший учасник плейоф групи "Бйорна Борга" визначений – Яннік Сіннер переміг Звєрєва та гарантував місце у топ-2, решта боротиметься за другу путівку у третьому турі.
Сіннер здолав Звєрєва та гарантував собі плейоф
У центральному матчі другого туру групи другий номер світового рейтингу Яннік Сіннер зустрівся з німецьким тенісистом Алєксандром Звєрєвим.
Італієць впевнено переміг у двох сетах - 6:4, 6:3, підтвердивши статус фаворита квартету. Завдяки цій перемозі Сіннер забезпечив собі фініш у топ-2 групи і місце у плейоф.
Оже-Альяссім здолав Шелтона у трьох сетах
У першому матчі дня канадець Фелікс Оже-Альяссім зустрівся з американцем Беном Шелтоном. Шелтон виграв перший сет 6:4, але Оже-Альяссім відповів перемогою у тайбреку другого сету.
У вирішальному сеті канадець реалізував матчпойнт у 12-му геймі та переміг 7:5, залишивши Шелтона без шансів на вихід у плейоф.
Таблиця групи "Бйорна Борга" після другого туру:
- Яннік Сіннер (Італія) - 2 перемоги, 4:0 по сетах
- Алєксандр Звєрєв (Німеччина) - 1 перемога, 2:2
- Фелікс Оже-Альяссім (Канада) - 1 перемога, 2:3
- Бен Шелтон (США) - 0 перемог, 1:4
Що далі
У третьому турі групи "Бйорна Борга" Оже-Альяссім зіграє зі Звєрєвим за другу путівку у плейоф. Шелтон вже не зможе потрапити до топ-2.
Тим часом у групі суперників, у п’ятий день турніру, на корт вийдуть перша ракетка світу Карлос Алькарас та італієць Лоренцо Музетті, а також Тейлор Фріц проти Алекса Де Мінора.
