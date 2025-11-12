ua en ru
Чт, 13 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Янник Синнер оформил плейофф ATP-2025: кто продолжит борьбу в группе "Бьорна Борга"

Среда 12 ноября 2025 23:43
UA EN RU
Янник Синнер оформил плейофф ATP-2025: кто продолжит борьбу в группе "Бьорна Борга" Янник Синнер (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Первый участник плейоф группы "Бьорна Борга" определен - Янник Синнер победил Зверева и гарантировал место в топ-2, остальные будут бороться за вторую путевку в третьем туре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Синнер одолел Зверева и гарантировал себе плейофф

В центральном матче второго тура группы второй номер мирового рейтинга Янник Синнер встретился с немецким теннисистом Александром Зверевым.

Итальянец уверенно победил в двух сетах - 6:4, 6:3, подтвердив статус фаворита квартета. Благодаря этой победе Синнер обеспечил себе финиш в топ-2 группы и место в плейоф.

Оже-Альяссим одолел Шелтона в трех сетах

В первом матче дня канадец Феликс Оже-Альяссим встретился с американцем Беном Шелтоном. Шелтон выиграл первый сет 6:4, но Оже-Альяссим ответил победой в тайбреке второго сета.

В решающем сете канадец реализовал матчпойнт в 12-м гейме и победил 7:5, оставив Шелтона без шансов на выход в плей-офф.

Таблица группы "Бьорна Борга" после второго тура:

  • Янник Синнер (Италия) - 2 победы, 4:0 по сетам
  • Александр Зверев (Германия) - 1 победа, 2:2
  • Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 1 победа, 2:3
  • Бен Шелтон (США) - 0 побед, 1:4

Что дальше

В третьем туре группы "Бьорна Борга" Оже-Альяссим сыграет со Зверевым за вторую путевку в плей-офф. Шелтон уже не сможет попасть в топ-2.

Тем временем в группе соперников, в пятый день турнира, на корт выйдут первая ракетка мира Карлос Алькарас и итальянец Лоренцо Музетти, а также Тейлор Фриц против Алекса Де Минора.

Ранее мы сообщили о том, как Виталий Сачко взлетел после сенсаций в обновленном рейтинге теннисистов.

Также читайте, как мужская национальная команда Украины одолела Доминикану и поднялась в розыгрыше Кубка Дэвиса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис
Новости
Отставка Гринчук. Стало известно, кто будет исполнять обязанности министра энергетики
Отставка Гринчук. Стало известно, кто будет исполнять обязанности министра энергетики
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа